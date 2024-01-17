Kızıl Goncalar Meryem kimdir? Kızıl Goncalar Meryem Tezel gerçekte kim, kim oynuyor?

Kızıl Goncalar, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin oyuncuları a ilgi odağı oluyor. Peki, Kızıl Goncalar Meryem Tezel kimdir? Kızıl Goncalar Meryem Tezel gerçekte kim, kim oynuyor?

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Meryem Tezel ( Özcan Deniz ) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in ( Özgü Namal ) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR MERYEM TEZEL KİMDİR?

Meryem Tezel

(ÖZGÜ NAMAL)

Naim'in eşi, Zeynep'in annesidir. Meryem, "İslam güzel ahlaktır" düsturuyla yaşayan, ev işlerine eli yatkın, dürüst ve merhametli bir kadındır. Tek amacı kendi kaderini yaşatmamaya uğraştığı kızının mutluluğudur ama kızının mutluluğa erişmesi için giriştiği bu kavgada, yıllardır ittiği kendi derin mutsuzluğuyla yüzleşecektir ve yanında durdukça bambaşka bir hayatı tanıyacağı Levent ile karşılaşacaktır.