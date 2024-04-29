Kızıl Goncalar dizisi konusu ile dikkatleri çekerken aynı zamanda dizi hakkında yaşanan gelişmelerle de merak ediliyor. Yeni bölümü heyecanla takip ederken Kızıl Goncalar bitiyor mu merak ediliyor. Peki, Kızıl Goncalar final mi yapıyor? Kızıl Goncalar bitiyor mu 2024?

KIZIL GONCALAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Meryem'in hamlesiyle sarsılan tarikatta Cüneyd, Sadi Hüdayi, Hasna ve Naim gözaltına alınır. Zeynep de Çocuk İzleme Merkezi'ne yerleştirilmiştir. İhbarcıyı bilmeyen ve Levent'i suçlayan Sadi Hüdayi, gözaltındaki Cüneyd'in sağlığını merak ettiği kadar neler itiraf edeceğinden de şüphe etmektedir.

Dergahtaki karışıklığı lehine kullanmak isteyen Affan, Mürşid ile ilgili Sadi Hüdayi'ye çok tehlikeli bir teklifle gelirken Cüneyd dedesiyle görüşmek için onu bulmaya çalışır. Günün sonunda Sadi Hüdayi posta oturmak üzereyken Cüneyd yüzlerce yıllık bir dergah adetini kullanarak amcasına bayrak açacaktır. Levent ise İrfan Bey'in baskılarına rağmen Zeynep'i kurtarmak için Meryem ile karşı karşıya gelecektir.

KIZIL GONCALAR FİNAL Mİ YAPIYOR?

Mynet'te yer alan habere göre; Kızıl Goncalar'ın yapımcısı Faruk Turgut, konuyla ilgili, "19. bölümde Kızıl Goncalar sezon finali yapacak. Eylül'de yeni sezonda ise seyircisiyle buluşmaya kaldığı yerden devam edecek. Kısacası herhangi bir final söz konusu değil" ifadelerini kullandı.