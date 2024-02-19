Kızıl Goncalar canlı izle! 7. Şubat 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 7. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir?

Kızıl Goncalar 7. bölümü canlı izle! Kızıl Goncalar, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızıl Goncalar dizisi canlı izle! NOW TV Kızıl Goncalar . bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar yeni bölümde neler olacak?

Kızıl Goncalar DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Kızıl Goncalar dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi NOW TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.

Kızıl Goncalar KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Kızıl Goncalar YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Müyesser'in köşeye sıkıştırdığı Meryem, inandıklarıyla kızı arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Tek kurtuluş, Levent'le yaptıkları yurt dışı planının işlemesidir. Ancak önce Cüneyd'in kaçırdığı Zeynep'e ulaşmak zorundadırlar. Zeynep yüzünden Sadi Hüdayi ile karşı karşıya gelen Naim, teselliyi kollarında aradığı Nadire'nin aklına uyup ortalığı daha çok karıştırırken geri dönme yolları arayan Beste de ailesini bıraktığı gibi bulamaz. Hem Cüneyd ile hem de Hande ve Birgül'le uğraşmak zorunda kalan Sadi Hüdayi ise, yeğeninin tarikat mensupları üzerindeki gücüne şahit olur. Levent'in bütün aksiliklere rağmen ayarladığı kaçma vakti geldiğinde ise Meryem ve Zeynep hayatlarının en zor seçimiyle karşı karşıya kalırlar.

enir. Tam kaçış umutlarının yeşerdiği anda köşeye sıkışan Meryem ve Zeynep, artık korkunç bir sonla karşı karşıyadır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Suavi ve Levent, Zeynep'i göndermenin önündeki engelleri kaldırmaya çalışırken Levent'le görüşmek isteyen Cüneyd, Suavi'nin hastalığını öğrenir. Cüneyd ve Sadi dergahtakileri yanına alarak sürpriz bir hasta ziyareti yapmaya karar verirler. Bu ziyaret Müyesser'e Levent ve Meryem'le ilgili şüphelerinin peşine düşme fırsatı verecektir.

Öte yandan Can yüzünden başı dertten kurtulmasa da annesinin yokluğuna alışmaya başlayan Mira'yı tam da doğum gününde yeni bir şok beklemektedir.

Zeynep'i kıskanan Feyza ise Cüneyd'i Zeynep'e düşman etmek bir oyuna girişir. Duyduklarıyla sarsılan Cüneyd hesap sormak için Zeynep'in karşısına çıkarken Levent'in tüm çabasına rağmen Müyesser de Meryem'in sırrını öğr

OYUNCULAR:

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizide Özcan Deniz ve Özgü Namal'a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.