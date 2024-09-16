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Kızıl Goncalar bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, ne zaman başlıyor, 16 Eylül Pazartesi NOW TV?

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Popüler dizi Kızıl Goncalar'ın ikinci sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Yeni sezonun başlama tarihinin açıklanıp açıklanmadığı araştırılıyor. Peki, Kızıl Goncalar bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, ne zaman başlıyor, 16 Eylül Pazartesi NOW TV?

Now'da yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi yeni sezon bölümü ne zaman başlayacağı ve Kızıl Goncalar yeni bölümü hangi tarihte yayınlanacağı seyirciler tarafından araştırılıyor. Peki, Kızıl Goncalar 2. sezon ne zaman başlıyor? Kızıl Goncalar ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Kızıl Goncalar yeni sezon tarihi belli mi?

KIZIL GONCALAR 2 . SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kızıl Goncalar, 2. sezona çok iddialı bir hikâyeyle başlıyor. Eylülde sete çıkması ve en az iki bölüm stok yapılması planlanan dizide hikâye kaldığı yerden başlayacak.

Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezon çekimlerine başlanmış durumda, ancak yapım ekibi tarafından henüz kesin bir yayın tarihi açıklanmadı. Dizinin Eylül ayının sonlarına doğru izleyiciyle buluşması bekleniyor. 2. sezonun ilk bölümünün 30 Eylül'de yayınlanacağı tahmin ediliyor.

KIZIL GONCALAR YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Başarılı oyuncu Tolga Tekin'in dikkat çekici bir performansla yer aldığı dizide iki oyuncunun ayrılacağı öğrenildi. Kadroya ise yeni bir kadın oyuncu katılacak. Meryem (Özgü Namal), hapishanede yeni bir arkadaşıyla tanışacak. Bu yeni karakterin adı ve rolünü kimin canlandıracağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Cüneyd'in babası Vahit'in dönüşü herkesi şaşırtmış, posta oturmak üzere olan Cüneyd de bu karşılaşmayla sarsılmıştır. Öte yandan duyduklarını Levent ve Beste'ye belli etmeyen Mira, Naim'in söylediklerinden emin olmak için kesin kanıtı bulmaya kalkışır. Levent ise yıllar sonra oğlunun karşısına perişan bir halde çıkıp, her şeyden vazgeçmiş bir derviş gibi görünen Vahit'ten şüphelenmiştir. Ululara katılmak üzere dergahtan ayrılmaya hazırlanan Sadi ise Vahit'in Cüneyd'in en zor anlarında bile yanında durup oğluna destek olmasıyla abisinin yanında durur.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Türek, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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