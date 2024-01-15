Kızıl Goncalar bu akşam yok mu, neden yok? Kızıl Goncalar bitti mi?

FOX Tv ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta RTÜK tarafından para ve yayın durdurma cezası alan dizinin yeni bölümü bugün yayınlanacak mı merak konusu oldu. Arama motorlarında Kızıl Goncalar dizisinin akıbeti sorgulatılıyor. Peki, Kızıl Goncalar bu akşam yok mu, neden yok? Kızıl Goncalar bitti mi? Detaylar haberimizde...

KIZIL GONCALAR BİTTİ Mİ?

Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrolünü paylaştığı FOX TV'nin iddialı dizisi Kızıl Goncalar, yayınlandığı ilk bölümden itibaren tepkilerin odağı oldu. Gelen eleştirileri değerlendiren RTÜK ise dizi ve kanala idare para cezası ile 2 yayın durdurma cezası verdi. Kızıl Goncalar'ın son bölümü de İdare mahkemesi ve Bölge idare mahkemesinin RTÜK'ün verdiği yayın durdurma kararını onaylaması sonrası yayınlanamadı.

KIZIL GONCALAR BU AKŞAM YOK MU?

Kızıl Goncalar dizisine RTÜK 2 yayın durdurma cezası verdiği için bu hafta ekranlarda olmayacaktır. Dizinin yeni bölümü 22 Ocak Pazartesi tekrardan seyircisiyle buluşacaktır.