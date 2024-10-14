Kızıl Goncalar bu akşam var mı? 14 Ekim Kızıl Goncalar 22. bölümü yayınlanacak mı? NOW yayın akışı!

Kızıl Goncalar dizisi bu akşam var mı? Now'da bu akşamki yayın akışında Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümü izleyicilerle buluşacak. Yeni bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra dizi, izleyicilerin merakını iyice artırdı. Kızıl Goncalar dizisi 22. bölümü için geri sayım başladı. Kızıl Goncalar bu akşam var mı? 14 Ekim Kızıl Goncalar 22. bölümü yayınlanacak mı? Detaylar haberimizdedir…

KIZIL GONCALAR BU AKŞAM VAR MI?

Now ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi yeni bölümüyle bu akşam seyircisi ile buluşuyor.

KIZIL GONCALAR DİZİSİNDE SON BÖLÜM NELER OLDU?

Meryem bıçaklanmanın ertesinde bilincini yitirirken Alkanlı ailesi de Beste'nin şaibeli ölümüyle sarsılır. Meryem'i kurtaracak kanıt kaybolmuş, Levent Beste'nin ölümünden sorumlu tuttuğu Vahid yüzünden çizgisini sertleştirmiştir. Artık Vahid'le ve temsil ettiği karanlıkla açıktan savaşan tahammülsüz biridir.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Tolga Tekin, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Türek, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz

14 EKİM NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Kızıl Goncalar