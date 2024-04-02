Kızıl Goncalar 13. bölümü canlı izle! Kızıl Goncalar, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Kızıl Goncalar bitiyor mu, final mi yapacak?

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Kızıl Goncalar YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Meryem'i Levent'le yakalayan Naim, Meryem'i zina ile suçlar. Meryem, suçlamayı reddetse de bu Naim'in zulmüne engel olmayacaktır. Levent canhıraş biçimde Meryem'i kurtarmaya çalışsa da Sadi Hüdayi ve tarikat ona yardımcı olmaya gönülsüzdür. Dahası tarikattan korkan Meryem de boşanmaya yanaşmamaktadır.

Zeynep'in matematik öğrettiğini duyduktan sonra onla yüzleşmek üzere olan Cüneyd'e Meryem'in haberi gelir. Cüneyd, Levent'in bunca zamandır kendisine yalan söylediğini öğrenmiş olur. Zeynep ise babasının Nadire ile ilişkisini ortaya çıkarıp Meryem'i babasının elinden kurtarmak için Cüneyd'den yardım istemek zorunda kalır.

Meryem yüzünden Beste'yle de arası açılınca hayatta tutunduğu her şeyi yitirmek üzere olan Levent ise Suavi'nin ötanazi kararıyla yüzleşmekten kaçınırken Cüneyd'le konuştukları "rabıta" fikrine yakınlaşır.

Yaşadıklarını herkesten gizlemeye çalışan Meryem nihayet Zeynep'e yakalanınca kızı, annesini Levent'ten yardım isteyip her şeye son vermesi için yüreklendirir. Ancak Naim'in Meryem'i bırakmaya niyeti yoktur ve onu en büyük kabusuyla sınamaya karar verir. Suavi ölümüne giderken, Meryem'i bu karanlık sondan kurtaracak bir umut ışığı kalmamış görünmektedir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Levent, babasının ötanazi kararı verdiğini ve yurtdışına gideceğini öğrenir. Bir yandan babası Suavi'yle yüzleşir bir yandan kızı Mira'nın sürprizleriyle boğuşur. Kararını hayata geçirebilmek için Levent'in imzasına ihtiyaç duyan Suavi'nin ise yeni bir planı vardır.

Sadi gözüne giren Affan ile Feyza ve Affan'ın nişan merasimi yapılırken öte tarafta Hasna ve Müyesser Cüneyd'i etkisi altına aldığını ve her şeyin sorumlusu olduğuna inandıkları Zeynep için yeni bir tuzak hazırlar. Cüneyd Zeynep'in gizemli tavırlarından şüphelenirken bir büyük şüphe de Nadire'nin doldurduğu Naim'in aklına düşer. Bu şüphe Meryem'in en büyük korkusuyla yüzleşmesine sebep olacaktır.

OYUNCULAR:

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizide Özcan Deniz ve Özgü Namal'a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

KIZIL GONCALAR BİTİYOR MU?

Kızıl Goncaların final yapıp yapmayacağı hakkında detaylar merak edilirken, bu iddiaların doğru olmadığı belirtildi.