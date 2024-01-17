Kızıl Goncalar Birgül kimdir? Kızıl Goncalar Birgül Tezel gerçekte kim, kim oynuyor?

Kızıl Goncalar, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin oyuncuları a ilgi odağı oluyor. Peki, Kızıl Goncalar Birgül Tezel kimdir? Kızıl Goncalar Birgül Tezel gerçekte kim, kim oynuyor?

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent Alkanlı ( Özcan Deniz ) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in ( Özgü Namal ) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR BİRGÜL TEZEL KİMDİR?

Birgül Tezel

(SİTARE AKBAŞ)

Naim'in kız kardeşi, Meryem'in görümcesi, Zeynep'in halasıdır. Kendine güvenen, ideallerinin peşinde, genç bir kadındır. Tarikat çemberinden erkence çıkmış, abisi Naim'le düşman, Van'dan İstanbul'a gelip öğretmenlik yapan, yengesi Meryem'i ve yeğeni Zeynep'i içtenlikle seven biridir Birgül. Modern Müslüman kadını temsil etmektedir.