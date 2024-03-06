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Kızıl Goncalar Ayza kim? Melisa Doğu kimdir, kaç yaşında?

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NOW Tv'de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekiyor. Kızıl Goncalar Ayza kim? Melisa Doğu kimdir, kaç yaşında? soruları gündeme geliyor. Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan başarılı oyuncu Melisa Doğu, Kızıl Goncalar'ın kadrosuna dahil oldu. Peki, Kızıl Goncalar Ayza kim? Melisa Doğu kimdir, kaç yaşında?

Kızıl Goncalar Ayza kim? Melisa Doğu kimdir, kaç yaşında? soruları gündeme geliyor. Başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi kadrosu genişliyor. Kızıl Goncalar Ayza kim? Melisa Doğu kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

KIZIL GONCALAR AYZA KİM?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ömür Atay'ın yönettiği, Necati Şahin'in ise yazdığı dizinin kadrosuna katılan Melisa Doğu, Ayza karakterini oynayacak. Dizide tarikat tarafından bir isim olarak katılacak olan Doğu, oğlu Affan ile ekibe dahil olacak. Affan'ı oynayacak isim ise henüz netleşmedi.

Melisa Doğu, 6 sezon devam eden Yasak Elma dizisinde Yıldız'ın annesi Asuman'ı oynamıştı. Ünlü oyuncu dizi final yaptıktan sonra da Kopuk'ta rol almıştı.

Kızıl Goncalar Ayza kim? Melisa Doğu kimdir, kaç yaşında?

MELİSA DOĞU KİMDİR?

Melisa Doğu, 14 Şubat 1981 yılında İstanbul'da doğan oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyunculuğun yanı sıra eğitmenlik ve oyuncu koçluğu yapmaktadır. 14 yaşında modellik ve oyunculuk yapmaya başlamıştır. Türkiye'de podyuma çıkan en genç modeldir. Konservatuvara gittikten sonra modelliği bırakmıştır.

Bugüne kadar Şöhret, Şölen, Çatı Katı, Doktorlar, Avrupa Yakası, Geniş Aile, Yıldız Masalı, Kanıt, Yıldızın Parlasın, Kötü Yol, Yalan Dünya, Arka Sokaklar, Kocamın Ailesi, Ateş Böceği, Gen, Gloryhole, Modern Zamanlarda Bir Yer, Yanımda Kal, Yasak Elma gibi dizi ve sinema filmlerinde rol almıştır. Eksik Zamanlar, Arap Gecesi, 3. Türden Yakın İlişkiler / Başlangıç, Kalp Düğümü, Nereye Gitti Bütün Çiçekler, Aşk Geçmişim oynadığı tiyatro oyunlarıdır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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