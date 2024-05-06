Kızıl Goncalar Ayza kim? Kızıl Goncalar Ayza karakteri gerçekte kim, Melisa Doğu kimdir?

Kızıl Goncalar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kızıl Goncalar 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kızıl Goncalar Ayza kim? Kızıl Goncalar Ayza karakteri gerçekte kim, Melisa Doğu kimdir?

KIZIL GONCALAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep, geçici olarak Levent'lere teslim edilirken öfkeli Naim kızını geri almanın yollarını aramaya başlar ancak hıncını da Meryem'den çıkarmayı ihmal etmez. Öte yandan Zeynep'le konuştuktan sonra amcasına biat etmemeye karar veren Cüneyd ya üç fasıldan oluşan mücadeleyi kazanmak ya da hücreye cezasına razı gelmek zorundadır lakin Zeynep'in başına gelen bir felaket onu hayati bir tercih yapmaya zorlar.

Levent ve Meryem ise Gülayşe'nin ölümünde ucu dergaha uzanan önemli bir ipucuna daha ulaşır. Bir şüphenin peşine düşen yakalayan yalnız onlar değildir; Arif de Affan'ın sırrını açığa çıkarmaya karar vermiştir. Sadi Hüdayi, Hasna, Müyesser ve Affan ise vakt-ı muarazadan galip çıkmak için bir plan yaparlar.

Zeynep, Meryem ve Birgül'ün kızları okutma macerası büyük bir darbe alırken Zeynep mahkemede hangi evde yaşayacağına dair kararını açıklamak üzeredir. Ancak Alkanlı ailesini Mira üzerinden köşeye sıkıştıran Naim'in pes etmeye niyeti yoktur.

KIZIL GONCALAR AYZA KİM?

NOW ekranlarının pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kızıl Goncalar'a yeni bir soluk ve heyecan verecek olan bir karakter dahil oluyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosu ile izleyiciden tam not alan diziye Melisa Doğu, Ayza Malikler karakteri ile bu akşam yayınlanacak bölümden itibaren dahil oluyor.

Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Kızıl Goncalar'ın başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal yer alırken, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

Kızıl Goncalar seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

MELİSE DOĞUM KİMDİR?

1981 yılında İstanbul'da doğan oyuncu 14 yaşında modellik ve oyunculuk yapmaya başlamıştır. Türkiye'de podyuma çıkan en genç modeldir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandıktan sonra modelliği bırakmıştır. Oyunculuğun yanı sıra eğitmenlik ve oyuncu koçluğu da yapmaktadır.

Bugüne kadar Şöhret, Şölen, Çatı Katı, Doktorlar, Avrupa Yakası, Geniş Aile, Yıldız Masalı, Kanıt, Yıldızın Parlasın, Kötü Yol, Yalan Dünya, Arka Sokaklar, Kocamın Ailesi Ateş Böceği, Yasak Elma, Gen, Gloryhole, Modern Zamanlarda Bir Yer, Yanımda Kal gibi dizi ve sinema filmlerinde rol almıştır.