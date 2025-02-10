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Kızıl Goncalar 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kızıl Goncalar 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Kızıl Goncalar 36. bölümü ile bu akşam yayınlandı. Kızıl Goncalar 37. bölümde bu akşam, Mira'nın kızı olduğunu öğrenen Naim, Vahid'in yardımıyla Meryem ve Levent'in hayatını yerle bir etmeye ant içmiştir. Peki, Kızıl Goncalar 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

NOW Tv'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar, bu akşam 37. bölümü ile ekrana geldi. Yapımın yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler internet üzerinden "Kızıl Goncalar 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, Kızıl Goncalar 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz'in, Cüneyd'i manipüle etme girişimleri hız kazandıkça, onun ruh halindeki değişimi fark eden Zeynep'in huzursuzluğu daha da artar. Bu sırada Meryem, bakım evini tekkeye vakfetme kararının dergah üzerindeki yankılarıyla uğraşmaktadır. Sadi Hüdayi'nin, karşı hamlesi hem tarikat içinde hem de aileler arasında gerilimi arttırırken Meryem'in geçmişte yaşadıklarını tekrarlatmamaya kararlı olan Cüneyd, Sadi Hüdayi ve Aziz'in dayattığı geleneklere meydan okur.

Kızıl Goncalar 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Meryem'in dileğinin aksine onun tekkedeki varlığını ve kararlarını sorgulayan Levent ise Aziz'in dergaha gelen torunu Selim'le ilgili tehlikeli bir sırrı öğrenmek üzeredir. Selim'in gelişi ve Feyza'ya ilgisi Aziz'in planlarını sekteye uğratsa o, bunu bir fırsata çevirmeye kararlıdır. Aziz, bu yolla Cüneyd'i Zeynep'le olan evliliği üzerinden köşeye sıkıştırmaya karar verirken Cüneyd ise hem kadınları hem Zeynep'i korumak için hayati bir karar vermek zorunda kalacaktır.

Kızıl Goncalar 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIZIL GONCALAR 38. ÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızıl Goncalar 38. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kızıl Goncalar fragmanlarını NOW TV platformlarından takip edebilirsiniz.

Kızıl Goncalar 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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