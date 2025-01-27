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Kızıl Goncalar 35. bölüm tek parça, full izle NOW TV!

Kızıl Goncalar 35. bölüm tek parça, full izle NOW TV!
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Kızıl Goncalar son bölümü ile ekrana geldi. 35. bölümü tek parça ve full olarak izlemek isteyenler Kızıl Goncalar 35. bölüm tek parça, full izleme linkini araştırıyor. Kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için işte son bölüm izleme linki!

Kızıl Goncalar dizisinin son bölümü, yani 35. bölüm, nihayet yayınlandı. Bu bölüm, diziye veda niteliği taşıyor ve izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Diziyi kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için, 35. bölüm tek parça ve full olarak online platformlarda erişime açılacak. Peki, Kızıl Goncalar 35. bölüm tek parça, full izleme linki var mı? Kızıl Goncalar son bölümde ne oldu? Detaylar haberimizde...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadi Hüdayi ve Cüneyd restleşmesi tarikatı bölünmenin eşiğine getirmiştir. Artık Faniler bir taraf seçecek, yenilen tarikattaki yerini de kaybedecektir. Bu süreçte Cüneyd'le gizliden işbirliği yapan Zeynep'in, Cüneyd'den değil Sadi Hüdayi'den yana durması ise Meryem'in şüphelenmesine sebep olmuştur. Ancak Zeynep, Sadi'nin güvenini kazanıp Cüneyd'e yenilmesini sağlamak için uğraşmaya kararlıdır.

Meryem ve Levent ise aralarındaki gerginliklere rağmen kadınların çalışması konusunda çabalamayı sürdürmektedir. Ama Sadi Hüdayi'nin de geri adım atmaya niyeti yoktur. İş tuttuklarının tehditleri bir yana, kendisi de Cüneyd, Levent ve Meryem'e engel olmak niyetindedir. Nihayet mücadeleyi kazanmak uğruna tarikattaki tüm erkekleri safına çekerek kadınları zapturapt altına almanın bir yolunu bulur. Levent ve Meryem bunun üzerine kadınları kurtarmak için Sadi'ye meydan okumaya karar verirler.

Kızıl Goncalar 35. bölüm tek parça, full izle NOW TV!

Başta Birgül olmak üzere kadınların yaşadığı zulme engel olmaya çalışan Cüneyd ise amcasını tam da tuzağa çektiği anda Zeynep'in kadınları kurtarmak uğruna Sadi'yle anlaşmak zorunda kalmasıyla başarısızlığa uğrar. Levent ve Meryem, Hande ve bebeğinin başına gelenlerle uğraşırken bu trajedi aralarındaki buzların erimesine yol açar. Öte tarafta Zeynep'in Sadi Hüdayi kararı sadece Cüneyd'in planlarının bozulmasına değil, iki gencin arasında da büyük bir güven bunalımına sebep olacaktır. Ancak Zeynep'in Cüneyd'e bir şans daha yaratacak gizli bir planı daha vardır.

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR 35. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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