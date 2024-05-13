Kızıl Goncalar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kızıl Goncalar 19. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kızıl Goncalar 19. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Mayıs Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Kızıl Goncalar SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep'in Naim'in yanına dönme kararıyla şaşkına dönen Levent ve Meryem, bu kararın ardındaki sırrın peşine düşer. Ancak kızının yanında olmak isteyen Meryem, sındırı atıp çıktığı dergahta hiç de hoş karşılanmayacaktır. Öte yandan Hasna ve Müyesser'in Birgül'ü yakalamasıyla, posta oturmak için son bir kez Cüneyd'i yenmek zorunda olan Sadi'nin elinde büyük bir koz geçmiştir. Bu yolda Naim de onun yanında sıralanacaktır. Levent, Beste ve gerçeğin tamamından habersiz olan Meryem ise Naim'in, Mira'yı Zeynep'e karşı kullanmasına engel olmak için Mira'yı derhal yurtdışına göndermeye karar verir.

Cüneyd'in post için vereceği sınav kadar büyük bir diğer sınav da Zeynep'le ilgilidir. Meryem'in Zeynep'in kurtuluşu için Cüneyd'den mühim bir arzusu olacaktır. Ancak Cüneyd'in başında bilmediği bir bela daha vardır. Planları sekteye uğrayan ve ailesinin intikamını almaya yemin etmiş Affan, Levent'in Gülayşe'yle ilgili sırra adım adım yaklaşmasıyla köşeye sıkışan Sadi'yi ikna ederek Cüneyd'i sonsuza dek durduracak bir günaha kalkışır. Şimdi Meryem, Levent ve Cüneyd çok geç olmadan, hem Naim'in Zeynep'le ilgili karanlık planını hem de Affan'ı durdurmak zorundadır. Ancak Naim'in pes etmeye niyeti yoktur. Cüneyd ise tüm bu savaşların sonunda en büyük korkusuyla, annesinin ölümüne dair hatırasıyla yüzleşecektir.

Kızıl Goncalar 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızıl Goncalar 19. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.