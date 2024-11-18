ABD'nin California eyaletinde, 'kıyamet günü balığı' olarak bilinen deniz canlısının üç ay içinde ikinci kez kıyıya vurması, paniğe yol açtı. Peki, Kıyamet balığı nedir, kıyamet balığı görüldü mü?

KIYAMET BALIĞI NEDİR?

Scripps Oşinografi Enstitüsü'nün yaptığı paylaşıma göre halk arasında 'kıyamet balığı' olarak adlandırılan kürek balığı kıyıya vurdu. Encinitas'taki Grandview Plajı'nda görülen balık Scripps Oşinografi Doktora adayı Alison Laferriere tarafından görüldü.

Genellikle büyük deprem öncesi ortaya çıktığına inanılan balık, aktif fay hattındaki California'da şiddetli bir deprem yaşanacağı endişesini yarattı. Yetkililer, ölüm sebebini belirlemek için 3 metrelik balığı incelemeye aldı.

NEDEN FELAKET HABERCİSİ OLARAK GÖRÜLÜYOR?

Örneğin, 2011'deki Japonya depremi öncesinde ülkedeki farklı sahillerde 20 kürek balığı görülmüştü.

Oarfish genellikle derin denizlerde yaşadığı için yüzeye çıkması veya kıyıya vurması olağan dışı bir durumdur. İnsanlar bu durumu doğanın dengesinde bir bozulma işareti olarak yorumlayabilir.

Japonya'da oarfish'e "Namazu" efsanesinde geçen dev bir yılan balığına benzer şekilde, depremleri önceden haber verdiğine inanılmıştır. Bu nedenle, oarfish'in ortaya çıkışı, geçmişte büyük depremlerle ilişkilendirilmiştir.