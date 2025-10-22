Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi olduğu belirtilen Melisa Dilara Tatlıtuğ, son günlerde sosyal medyada ortaya atılan bazı iddialar nedeniyle gündeme geldi. Tatlıtuğ ailesi genellikle özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ederken, bu defa aileye dair ortaya atılan bir cezaevi iddiası dikkatleri üzerine çekti. Peki, Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ neden cezaevine girdi? Gündemdeki iddialar haberimizde!

KIVANÇ TATLITUĞ'UN KARDEŞİ MELİSA DİLARA TATLITUĞ NEDEN CEZAEVİNE GİRDİ?

Melisa Dilara Tatlıtuğ'un cezaevine girdiği yönünde ilk iddia, sunucu İlknur Özkuş'un sosyal medya paylaşımıyla ortaya atıldı. Özkuş, kendisini cezaevinden birinin aradığını ve Melisa Dilara Tatlıtuğ'un Hendek Cezaevi'nde aynı koğuşta kaldığını belirttiğini ifade etti.

Ancak bu iddiaya dair resmi kurumlardan herhangi bir açıklama yapılmış değil. Ne Tatlıtuğ ailesi ne de yargı mercileri tarafından konuyla ilgili doğrulayıcı bir bilgi kamuoyuna sunulmadı.

TUTUKLULUK SÜRECİ VE TAHLİYE İDDİASI

İlknur Özkuş'un paylaşımından sonra ortaya çıkan başka bir iddia ise, Melisa Dilara Tatlıtuğ'un kısa süreli bir tutukluluk yaşadığı ve daha sonra tahliye edildiği yönündeydi. Aileye yakın olduğu öne sürülen kaynaklara dayandırılan bu bilgiye göre, Tatlıtuğ'un "bir gün önce" cezaevinden çıktığı belirtildi.

Bu açıklama da yine resmi bir kaynağa dayanmıyor; yalnızca kulis bilgisi olarak sosyal medyada yer aldı.