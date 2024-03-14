Kıvanç İşbilen kimdir? AK Parti Aydın- Yenipazar Belediye Başkana adayı Kıvanç İşbilen kaç yaşında, nereli?
Kıvanç İşbilen kimdir? AK Parti Aydın- Yenipazar Belediye Başkana adayı Kıvanç İşbilen kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Aydın - Yenipazar Belediye Başkan adayı olan Kıvanç İşbilen hakkında merak edilenler. İşbilen, kaç yaşında ve nereli olduğu konusunda bilgi arayışı içinde olanlar için detaylar haberimizde yer alıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Aydın- Yenipazar Belediye Başkan adayı Kıvanç İşbilen oldu. Peki, Kıvanç İşbilen kimdir? AK Parti Aydın- Yenipazar Belediye Başkana adayı Kıvanç İşbilen kaç yaşında, nereli?
KIVANÇ İŞBİLEN KİMDİR?
- 1985 yılında Aydın'ın Yenipazar ilçesinde doğan Kıvanç İŞBİLEN, ilk ve orta öğrenimini Yenipazar Merkez İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimini ise Devlet Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavını kazanarak Çine Mehmet Tuncer Anadolu Lisesi'nde aldı.
- Akademik hayatına Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde devam etti.
- Hollanda Tarım Bakanlığı'nın NUFFIC bursu ile University of Aeres'te Gıda Zincirleri Yönetimi üzerine yüksek lisans eğitimi aldı.
- 2008'de Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden ve 2021'de Atatürk Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü'nden mezun oldu. Şuanda Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme anabilim dalında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.
- 2010 yılında Türkiye'ye dönen İşbilen, 2010-2014 yılları arasında Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nde Proje Koordinatörü olarak çalıştı.
- 2014-2017 yılları arasında ise Trabzon - Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi'nde İş Geliştirme Müdürü pozisyonunda görev yaptı.
- 2022'de, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programı dahilinde, ortaklarıyla birlikte Antep Fıstığı işleme ve paketleme tesisini Yenipazar'ın Hacıköseler Mahallesi'nde faaliyete geçirdi. Aynı zamanda aile mesleği olan çiftçiliği sürdüren İşbilen, Yenipazar'da süt hayvancılığı ve çiftçilik yapmakta, ayrıca Yenipazar ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi(YE-KOOP)'nin başkanlığını yürütmektedir.
- Kıvanç İŞBİLEN iyi derecede İngilizce bilmektedir. İşbilen evli ve bir çocuk babasıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.