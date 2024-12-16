Kısmetse Olur Zeyd Gümüştutan öldü mü? Zeyd öldürüldü mü?

Kısmetse Olur yarışmasının tanınan ismi Zeyd Gümüştutan'ın ölümüyle ilgili iddialar sosyal medyada gündem oldu. Sosyal platformlarda hızla yayılan bu söylentiler, Zeyd Gümüştutan'ın öldürüldüğüne dair şüpheleri artırdı. Peki, Zeyd Gümüştutan hayatını kaybetti mi? Bu sorunun yanıtı, hayranları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Peki, Kısmetse Olur Zeyd Gümüştutan öldü mü? Zeyd öldürüldü mü? Detaylar haberimizde...

ZEYD GÜMÜŞTUTAN KİMDİR?

Zeyd Gümüştutan, 1990 yılında İstanbul Bakırköy'de dünyaya gelmiştir. Eğitimine Uluslararası İlişkiler bölümünde devam ettiğini belirten Gümüştutan, televizyon dünyasında ilk deneyimini Göz6 programıyla yaşamıştır. Bu deneyimi, ona geniş bir takipçi kitlesi kazandırmış ve Kısmetse Olur programındaki başarısına zemin hazırlamıştır.

Kısmetse Olur yarışmasında yer aldığı dönemde Zeyd Gümüştutan, hem kişiliği hem de ilişkileriyle dikkat çekmiştir. Yarışma sırasında Berna Keklikler ile yaşadığı ilişki, izleyiciler tarafından yakından takip edilmiştir. Bu ilişki, gerek ekran önünde gerekse ekran sonrasında magazin dünyasında gündem yaratmıştır.

Zeyd Gümüştutan'ın sosyal medyada viral olan "Otopsi istiyorum, kurduğum düşler eceliyle ölmüş olamaz." cümlesi, aşk acısı sonrası söylediği sözlerden biri olarak popüler olmuştur. Bu ifade, hem takipçileri hem de sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir yankı uyandırmış ve unutulmazlar arasında yer almıştır.

Gümüştutan, Kısmetse Olur programının ardından bir süre daha sosyal medyada aktif olarak yer almış, ancak ilerleyen dönemlerde ekranlardan uzaklaşmıştır. Yarışmanın ardından, hayranları onun özel hayatı ve kariyerine dair gelişmeleri sık sık sorgulamaya devam etmiştir.

ZEYD ÖLDÜ MÜ, ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

X platformunda bir kullanıcının, 'Kısmetse Olur' programıyla tanınan Zeyd'in Meksika sınırında öldürüldüğüne dair bir iddia ortaya atması, "Zeyd Gümüştutan öldü mü?" sorularını gündeme getirdi. Zeyd'in sağlık durumu hakkında ilk açıklama ise Yasin Özbek'ten geldi. Yasin Özbek yaptığı açıklamada, 'Arkadaşlar Kısmetse Olur Zeyd vefat etmedi hala yaşıyor. Yapılan haberler sahte yani kısaca ölmedi.' ifadelerini kullandı.