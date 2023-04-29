Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının yeni bölümü sonrasında yeni yarışmacı merak konusu oldu. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programının yeni yarışmacısı Büşra araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kısmetse Olur yeni yarışmacı Büşra kimdir? Kısmetse Olur Büşra İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Büşra kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Kısmetse Olur yeni yarışmacı kimdir? Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kısmetse Olur programına yeni dahil olan Büşra karakteri araştırılıyor. Yeni yarışmacı Büşra'nın hayatı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur yeni yarışmacı Büşra kimdir? Kısmetse Olur Büşra İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Büşra kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları: Eslem, Buse, Yaren, Cansel, Elif, Rotinda ve Şeyda

Damat adayları: Çağrı, Bilek, Sedat, Erhan, Ozan, Luca, Batuhan, Berat ve Oğulcan.

KISMETSE OLUR BÜŞRA KİMDİR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının yeni yarışmacısı Büşra'nın hayatı merak konusu oldu. Programa yeni katılan Büşra, daha önce hiç aşık olmadığını söylemiştir. Erkek adaylardan dansa kaldırmak için Batuhan'ı seçmiştir.