Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün ilk bölümü yayınlandı. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programının yarışmacıları merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Yeliz kimdir? Kısmetse Olur Yeliz İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Yeliz kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

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İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışmaya ekranlara dönüyor. İlk bölümün yayınlanmasının ardından Kısmetse Olur yeni sezon yarışmacıları araştırılmaya başlandı. Peki, Kısmetse Olur Yeliz kimdir? Kısmetse Olur Yeliz İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Yeliz kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden ilk fragman yayınlandı. Kısmetse Olur 12 Aralık'ta sadece YouTube üzerinden yayınlanacaktır. Haftanın 5 günü yayınlanacak olan Kısmetse Olur, saat 18.30'da başlayacaktır.

KISMETSE OLUR YELİZ KİMDİR?

Kısmetse Olur yarışmacılarından Yeliz merak konusu oldu. Yeliz Açıkel, güzellik uzmanıdır. Yarışmacıların tanıtıldığı fragmanda "Erkek dediğin çirkin olmalı güzellik kadına ait" ifadelerini kullanmıştır.