Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nin ilk bölümü yayınlandı. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programının yarışmacıları merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Simge Nur kimdir? Kısmetse Olur Simge İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Simge Nur mesleği ne? Kısmetse Olur Simge kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışmaya ekranlara dönüyor. İlk bölümün yayınlanmasının ardından Kısmetse Olur yeni sezon yarışmacıları araştırılmaya başlandı. Yeni sezon yarışmacılardan Simge'nin hayatı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Simge Nur kimdir? Kısmetse Olur Simge İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Simge Nur mesleği ne? Kısmetse Olur Simge kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR NEREDE YAYINLANACAK?

5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden ikinci tanıtım yayınlandı. Kısmetse Olur 12 Aralık'ta sadece YouTube üzerinden yayınlanacaktır. Haftanın 5 günü yayınlanacak olan Kısmetse Olur, saat 18.30'da başlayacaktır.

KISMETSE OLUR SİMGE NUR KİMDİR?

Kısmetse Olur yarışmacılarından Simge Nur merak konusu oldu. Simge Nur Erkoç 25 yaşında modelleme uzmanıdır. Ben aşka inanmıyorum diyen Simge Nur, "Flörtöz bir insanım beni aşka inandıracak birisini bulmaya geldim" demiştir