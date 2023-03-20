Kısmetse Olur'un yeni bölümünde yarışmacılardan Simge'nin yer almamasının ardından "Kısmetse Olur Simge neden yok?" sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Kısmetse Olur Simge neden elendi? Simge Nur Erkoç elendi mi, neden yok? Kısmetse Olur Simge neden diskalifiye edildi? İşte detaylar...

Yayınlandığı günden beri trendlerde yer alan Kısmetse Olur, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının yarışmacıları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar, yayınlanan yeni bölümlerde yarışmacılardan Simge'nin programda yer almamasının ardından "Simge elendi mi?" sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Kısmetse Olur Simge neden elendi? Simge Nur Erkoç elendi mi, neden yok? Kısmetse Olur Simge neden diskalifiye edildi? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR SİMGE KİMDİR?

Kısmetse Olur yarışmacılarından Simge Nur merak konusu oldu. Simge Nur Erkoç 25 yaşında modelleme uzmanıdır. Ben aşka inanmıyorum diyen Simge, "Flörtöz bir insanım beni aşka inandıracak birisini bulmaya geldim" demiştir. Yeni sezon yarışmacılarından Simge Nur Erkoç İnstagram'da @simgenurerkocc kullanıcı adıyla 50,3 bin takipçisi bulunmaktadır.

KISMETSE OLUR SİMGE NEDEN ELENDİ?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölümünde sunucusu Öykü Serter, yarışmacılardan Simge Nur Erkoç'un diskalifiye edildiğini açıklamıştır. Serter, "Çekim yaptığımız alanda, kuliste diğer yarışmacı arkadaşlarına göstermiş olduğu davranışlar sebebiyle direkt kırmızı kart alarak yarışmadan diskalifiye edilmiştir" ifadelerini kullanmıştır.