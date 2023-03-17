Kısmetse Olur Luca kimdir? Kısmetse Olur Luca İnstagram hesabı! Emir Luca kaç yaşında, nereli?

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının yeni bölümü sonrasında yeni yarışmacı merak konusu oldu. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programının yeni yarışmacısı Luca araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kısmetse Olur Luca kimdir? Kısmetse Olur Luca İnstagram hesabı nedir? Emir Luca kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Kısmetse Olur Luca İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kısmetse Olur programına yeni dahil olan Luca karakteri araştırılıyor. Yeni yarışmacı Luca Emir'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Luca kimdir? Kısmetse Olur Luca İnstagram hesabı nedir? Emir Luca kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları: Şeydanur, Simge, Buse, Yaren, Cansel, Elif, Rotinda ve Ayşenur.

Damat adayları: Çağrı, Bilek, Sedat, Erhan, Ozan, Luca, Batuhan, Berat ve Oğulcan.

KISMETSE OLUR LUCA KİMDİR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının yeni yarışmacısı Luca'nın hayatı merak konusu oldu. Yeni yarışmacı Luca'nın tam adı, Emir Luca Koçhisarlı'dır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslarası İşletme bölümünden mezun olmuştur.

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ LUCA İNSTAGRAM HESABI!

Yeni yarışmacı Luca'nın İnstagram'da, @luca.koc kullanıcı adıyla 6.246 bin takipçisi bulunmaktadır.