Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün yeni bölümü bölümü yayınlandı. Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına hangi yarışmacının veda ettiği merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur kim elendi? 4 Ocak Kısmetse Olur Aşkın Gücü elenen isim kim? Kısmetse Olur hangi yarışmacı elendi? İşte detaylar...

Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışmaya ekranlara döndü. Kısmetse Olur Aşkın Gücü haftanın 6 günü YouTube üzerinden izleyiciyle buluşuyor. Kısmetse Olur Aşkın Gücü eleme günü merak konusu oldu. Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına hangi yarışmacının veda ettiği araştırılıyor. Peki, Kısmetse Olur kim elendi? 4 Ocak Kısmetse Olur Aşkın Gücü elenen isim kim? Kısmetse Olur hangi yarışmacı elendi? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Yeliz, Yaren, Cansel, Eslem ve Ayşenur.

Damat adayları: Zeyd, Furkan, Bilek, Sedat, Serdar, Erhan, Erol ve Oğulcan.

KISMETSE OLUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yeni bölümü yayınlandı. Kısmetse Olur YouTube üzerinden saat 18.30'da yayınlanmaktadır.