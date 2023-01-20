Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nin yeni bölümü bölümü yayınlandı. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programında elenen yarışmacı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur kim elendi? 20 Ocak Kısmetse Olur elenen yarışmacı kim? Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacı kim? İşte detaylar...

Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışmaya ekranlara dönüyor. Eleme bölümün yayınlanmasının ardından Kısmetse Olur programından kimin elendiği araştırılmaya başlandı. Kısmetse Olur Aşkın Gücü elenen yarışmacı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur kim elendi? 20 Ocak Kısmetse Olur elenen yarışmacı kim? Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacı kim? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Yeliz, Yaren, Cansel, Elif, Eslem ve Ayşenur.

Damat adayları: Bilek, Sedat, Çağrı, Serdar, Erhan, Bilgehan, Erol ve Oğulcan.

KISMETSE OLUR GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Kısmetse Olur yarışmasında oylama sonrasında Serdar ve Eslem eleme adayları olmuştur. Kutudan çıkan sonuç sonrasında geçen hafta programdan iki yarışmacı elendiği için geçtiğimiz hafta eleme gerçekleşmemiştir.