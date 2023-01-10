Kısmetse Olur Furkan Ağca diskalifiye edildi. Peki, Kısmetse Olur Furkan neden diskalifiye edildi? Kısmetse Olur Furkan nerede, elendi mi merak ediliyor. İşte, Kısmetse Olur Furkan elendi mi, neden yok, diskalifiye mi edildi? Kısmetse Olur Furkan Ağca kimdir, kaç yaşında, nereli, instagram hesabı ne?

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Kısmetse Olur Furkan elendi mi? Kısmetse Olur Furkan Ağca diskalifiye edildi. Peki, Kısmetse Olur Furkan neden diskalifiye oldu? Kısmetse Olur Furkan nerede, elendi mi merak ediliyor. İşte, Kısmetse Olur Furkan elendi mi, neden yok, diskalifiye mi edildi? Kısmetse Olur Furkan Ağca kimdir, kaç yaşında, nereli, instagram hesabı ne? Detaylar...

KISMETSE OLUR FURKAN ELENDİ Mİ, NEDEN YOK?

Kısmetse Olur yarışmacılarından Furkan Ağca'yı 26. bölümde göremeyen izleyiciler Furkan Ağca nerede, neden yok merak ettiler. Kısmetse Olur Furkan'ın sosyal medya hesapları üzerinden Kısmetse Olur programı ile ilgili ortaya attığı iddialar nedeniyle diskalifiye edildiği iddia edilmişti.

26. bölümde Kısmetse Olur yarışmasının sunucusu Öykü Serter, Furkan Ağca'nın yarışmanın ön elemelerinde bilgi gizlemesi nedeniyle diskalifiye edildiğini söyledi.

Kısmetse Olur Furkan Ağca'nın resmi instagram hesabı furkancanagca_ 'dir ve 186 bin takipçisi bulunmaktadır.