Kısmetse Olur başvuru nasıl yapılır? 2022 Kısmetse Olur: Aşkın Gücü başvuru ekranı!

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KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 12 Aralık Pazartesi 18.30'da Sadece YouTube'da seyircisi ile buluşuyor. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü başvurusu için aşağıda yer alan linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ

Efsane geri dönüyor! Aşkın gücüne inanıyor musunuz? Bir ilişkide nasıl davranılır? Doğru bildiğimiz yanlışlar neler? 9 Kadın 9 Erkek bir araya gelecek... Artık Kısmetse Olur! Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 12 Aralık Pazartesi 18.30'da Sadece YouTube'da! Kaçırmayın…

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