Kışlık lastik ne zaman takılır? (2025-2026) Kar lastiği zorunlu mu? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

Araç sahipleri, 2025 yılında kış lastiklerinin ne zaman takılacağını merak ediyor. Kış lastiği zorunluluğunun başlayacağı tarih ve uygulamanın detayları sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. "Kışlık lastik ne zaman takılır 2025?" ve "Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?" sorularının yanıtları haberimizin devamında yer alıyor.

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?

Türkiye'de kış lastiği kullanımı, 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında zorunludur. Bu dönemde özellikle soğuk ve karlı hava koşullarına karşı araçların güvenli sürüş performansını artırmak amacıyla kış lastiklerinin takılması gerekmektedir. Bu uygulama, özellikle ticari araçlar için geçerli olup, sürücülerin kış aylarında yol güvenliğini sağlamaları açısından büyük önem taşımaktadır.

LASTİKLER İÇİN ZORUNLU GEREKSİNİMLER

Kış lastiklerinin en az 1,6 mm diş derinliğine sahip olması zorunludur. Lastiklerin üzerinde mutlaka M+S (Çamur ve Kar) işareti bulunmalıdır. Diş derinliği, lastiklerin karlı ve buzlu zeminlerde etkili çekiş sağlaması için kritik öneme sahiptir. Bu derinlik, lastiğin yüzeyle temasını artırarak güvenli yol tutuşunu sağlar.

Ayrıca, lastiklerin uygun basınçta olması da sürüş güvenliği için gereklidir. Bölgelere göre bu zorunluluklar farklılık gösterebilmekle birlikte, genellikle minimum 1,6 mm diş derinliği aranır.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSAR?

Kış lastiği zorunluluğu özellikle ticari araçları kapsamaktadır. Buna göre kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. Ayrıca kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin kış lastiği ile donatılması gerekmektedir.

Seyir sırasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması şarttır. Bu zorunluluk, 7 derecenin altındaki hava sıcaklıklarında ve zorlu yol koşullarında güvenli sürüş sağlamak için getirilmiştir.