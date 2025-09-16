Kıskanmak Paşazade ailesi gerçekte hangi aile?

Nahid Sırrı Örik'in aynı adlı klasik romanından uyarlanan ve senaryosu Yılmaz Şahin tarafından yazılan "Kıskanmak", yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ü ağırlıyor. Yoğun ihtirasların, karmaşık entrikaların ve iktidar mücadelelerinin merkezde yer aldığı bu yapım, daha ilk bölümden itibaren seyirciyi içine çeken güçlü bir atmosfer kurmayı hedefliyor. Ancak izleyicilerin merak ettiği bir soru var: Kıskanmak'taki Paşazade ailesinin gerçek hayattaki karşılığı kim olabilir?

KISKANMAK OYUNCU KADROSU

"Kıskanmak" dizisinde; Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi usta oyuncular bir araya geliyor. Her biri canlandırdığı karaktere kattığı özgün yorumla dizinin atmosferine farklı bir renk ve derinlik katıyor.

KISKANMAK DİZİSİNİN KONUSU

Dizi, Paşazade ailesinin gösterişli ama sevgiden yoksun dünyasında yetişen Seniha'nın (Özgü Namal) yaşamını merkeze alıyor. Geçmişiyle yüzleşmeye ve kendi hayatını yeniden kurmaya çalışan Seniha'nın hikâyesi, güçlü dramatik yapısı ve derin karakter çözümlemeleriyle dikkat çekiyor. "Kıskanmak", yeni sezonda adından sıkça söz ettirmeyi hedefliyor.

KISKANMAK KARAKTERLERİ

Yapım, izleyiciyi Seniha'nın annesi Mediha'dan (Ayda Aksel) ve ağabeyi Halit'ten (Mehmet Günsür) aldığı yaraların şekillendirdiği karanlık dünyasına sürüklüyor. Tanıtım sahnelerinde, Seniha'nın yıllarca içinde biriktirdiği öfkeyle hazırladığı intikam planlarının ilk sinyalleri görülüyor. Bu planların merkezinde Nüzhet (Selahattin Paşalı), Mükerrem (Hafsanur Sancaktutan) ve Nalan (Beril Pozam) bulunuyor.

KISKANMAK PAŞAZADE AİLESİ GERÇEKTE KİM?

Nahid Sırrı Örik'in 1946'da yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanan dizi, eserin güçlü edebi temellerini ekranlara taşıyor. Zonguldak'ta geçen hikâye; bastırılmış duygular, toplumsal baskılar ve kadın kimliğine dair derin temaları işlerken, kıskançlığın insan psikolojisindeki yıkıcı etkilerini de çarpıcı biçimde yansıtıyor. Ancak dizideki olayların hangi gerçek aileden esinlendiği konusunda henüz net bir bilgi paylaşılmış değil.