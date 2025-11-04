Haberler

Kıskanmak 8. bölüm CANLI izleme linki var mı?

Kıskanmak 8. bölüm CANLI izleme linki var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ay Yapım imzasını taşıyan "Kıskanmak" dizisi, bu akşam saat 20.00'de NOW ekranlarında ilk bölümüyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yayın tarihi yaklaştıkça merak giderek artarken, dizinin ilk bölümünü canlı izlemek isteyen izleyiciler "Kıskanmak 8. bölüm canlı izleme linki var mı?" sorusuna yanıt arıyor.

Nahid Sırrı Örik'in aynı adlı klasik eserinden uyarlanan ve senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı "Kıskanmak"ın yönetmenliğini Nadim Güç üstleniyor. Entrika, tutku ve güç mücadeleleriyle örülü hikâyesiyle dikkat çeken yapım, izleyicileri sürükleyici bir dünyaya davet ediyor. Peki, Kıskanmak 8. bölümü canlı izlemek mümkün mü?

KISKANMAK OYUNCU KADROSU

"Kıskanmak" dizisinin güçlü oyuncu ekibinde; Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi başarılı isimler bir araya geliyor.

KISKANMAK DİZİSİNİN KONUSU

Paşazade ailesinin gösterişli hayatının ardında büyüyen, sevgisiz bir çocukluk geçirmiş Seniha'nın (Özgü Namal) geçmişiyle yüzleşme sürecini ve hayatını yeniden kazanma çabasını merkezine alan dizi; derin karakterleri ve çarpıcı anlatımıyla sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer almayı hedefliyor.

Kıskanmak 8. bölüm CANLI izleme linki var mı?

KISKANMAK DİZİSİ KARAKTERLERİ

Dizi, izleyiciyi Seniha'nın (Özgü Namal) annesi Mediha'dan (Ayda Aksel) ve ağabeyi Halit'ten (Mehmet Günsür) aldığı yaraların şekillendirdiği iç dünyasına götürüyor. Tanıtımlarda Seniha'nın sabırla kurduğu planlar ve içinde büyüttüğü intikam duygusunun ilk sinyalleri dikkat çekerken, bu planlarını Nüzhet (Selahattin Paşalı), Mükerrem (Hafsanur Sancaktutan) ve Nalan (Beril Pozam) üzerinden yürüttüğü görülüyor.

KISKANMAK 8. BÖLÜM CANLI İZLE

"Kıskanmak" dizisinin bölümlerini NOW platformu üzerinden takip edebilir ve yayın saatinde canlı olarak izleyebilirsiniz.

KISKANMAK 8. BÖLÜM ÖZETİ

Halit, Seniha'yı kaderine bırakıp konağa döndükten sonra, hızla Mükerrem'le balayına gitmeye karar verir. Son anda ölümden kurtulan Seniha, konağa döner. Gasp edilen hayatını, mirasını geri almak için hukuk mücadelesine başlayacağını duyurur. Artık eski Seniha yoktur. Mükerrem, Halit'in tehlikeli doğasından kaçmak için Nüzhet'le plan yapar. Seniha ise hayatının büyük bir yalan üzerine kurulu olduğunu öğrenince annesine hesap sorar.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.