Kış ortasında denize girdi! Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı takipçilerini kıskandırdı

Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Nurgül Yeşilçay, son olarak Veda Mektubu dizisinde canlandırdığı Alanur Yıldız karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan başarılı oyuncu, geçtiğimiz aylarda İstanbul'u terk ettiğini açıklayarak dikkat çekmişti. Yeşilçay, İzmir'in sakin bir bölgesinde, doğayla iç içe bir yaşam alanı oluşturdu. Beton duvarların yerini zeytin ağaçlarının aldığı, sabah kahvesine kuş seslerinin eşlik ettiği bu yeni hayat, ünlü oyuncuya adeta yeniden doğmuş hissi yaşatıyor. Yakın çevresine "Artık huzuru şehirde değil, doğada buluyorum" dediği öğrenilen Yeşilçay, sade yaşam felsefesini sosyal medya paylaşımlarına da yansıtıyor.

Sosyal medyada oldukça aktif olan Yeşilçay, son paylaşımıyla yine gündeme geldi. Ünlü oyuncu, İzmir'de güneşli havada denize girdiği anları takipçileriyle paylaştı. Yurdun büyük bölümünde kış etkisini hissettirirken Yeşilçay'ın denizde keyif yaptığı görüntüler, takipçilerini hem şaşırttı hem de kıskandırdı.

KIŞA MEYDAN OKUYAN PAYLAŞIM

Son olarak deni kenarında paylaşım yapan Nurgül Yeşilçay, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Türkiye'nin büyük bölümü kış soğuğuna teslim olmuşken, Yeşilçay'ın güneşli İzmir sabahında denize girdiği kareler takipçilerini hem şaşırttı hem de kıskandırdı. Fotoğrafının altına "Biz montla dolaşırken o denizde!" şeklinde yorumlar gelirken, birçok hayranı "Gerçekten yaşamasını biliyorsun" diyerek oyuncunun enerjisine hayran kaldı.