Haberler

Kış ortasında denize girdi! Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı takipçilerini kıskandırdı

Kış ortasında denize girdi! Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı takipçilerini kıskandırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'u terk ederek İzmir'de doğayla iç içe bir yaşam kuran Nurgül Yeşilçay, sade hayatının keyfini sürüyor. Ünlü oyuncu, güneşli havada denize girdiği anları sosyal medyada paylaşarak kış ortasında takipçilerini hem şaşırttı hem de kıskandırdı.

  • Nurgül Yeşilçay İzmir'de kış mevsiminde denize girdi.
  • Nurgül Yeşilçay İstanbul'u terk ederek İzmir'de doğayla iç içe bir yaşam sürüyor.
  • Nurgül Yeşilçay'ın denize girdiği paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Nurgül Yeşilçay, son olarak Veda Mektubu dizisinde canlandırdığı Alanur Yıldız karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan başarılı oyuncu, geçtiğimiz aylarda İstanbul'u terk ettiğini açıklayarak dikkat çekmişti. Yeşilçay, İzmir'in sakin bir bölgesinde, doğayla iç içe bir yaşam alanı oluşturdu. Beton duvarların yerini zeytin ağaçlarının aldığı, sabah kahvesine kuş seslerinin eşlik ettiği bu yeni hayat, ünlü oyuncuya adeta yeniden doğmuş hissi yaşatıyor. Yakın çevresine "Artık huzuru şehirde değil, doğada buluyorum" dediği öğrenilen Yeşilçay, sade yaşam felsefesini sosyal medya paylaşımlarına da yansıtıyor.

Kış ortasında denize girdi! Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı takipçilerini kıskandırdı

Sosyal medyada oldukça aktif olan Yeşilçay, son paylaşımıyla yine gündeme geldi. Ünlü oyuncu, İzmir'de güneşli havada denize girdiği anları takipçileriyle paylaştı. Yurdun büyük bölümünde kış etkisini hissettirirken Yeşilçay'ın denizde keyif yaptığı görüntüler, takipçilerini hem şaşırttı hem de kıskandırdı.

KIŞA MEYDAN OKUYAN PAYLAŞIM

Son olarak deni kenarında paylaşım yapan Nurgül Yeşilçay, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Türkiye'nin büyük bölümü kış soğuğuna teslim olmuşken, Yeşilçay'ın güneşli İzmir sabahında denize girdiği kareler takipçilerini hem şaşırttı hem de kıskandırdı. Fotoğrafının altına "Biz montla dolaşırken o denizde!" şeklinde yorumlar gelirken, birçok hayranı "Gerçekten yaşamasını biliyorsun" diyerek oyuncunun enerjisine hayran kaldı.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi soruldu: Yargı ne derse o olur

Ne diyeceği merak konusuydu! Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
BBP lideri Mustafa Destici'den Demirtaş itirazı

İttifakta Demirtaş çatlağı
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi! 7'si CHP'li belediye başkanı 200 sanık yargılanacak

İddianame kabul edildi! 7'si belediye başkanı 200 sanık yargılanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Kılıçdaroğlu'nun ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu

Ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu
2026 hac kuraları çekildi! Sonuçlar e-Devlet'ten açıklanacak

2 milyon kişinin beklediği kura çekildi! Sonuçlar e-Devlet'te
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Bomba gerçek ortaya çıktı! Fener taraftarı Mourinho'ya teşekkür ediyor

Bomba gerçek ortaya çıktı! Fener taraftarı Mourinho'ya teşekkür ediyor
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Van'da çekildi, herkes bu kareyi paylaşıyor

Türkiye'de çekildi, herkes bu kareyi paylaşıyor
Derbiden günler sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran ve yönetiminin taraftarla eğlendiği anlar

Derbiden günler sonra ortaya çıkan görüntü
Ahmet Çakar Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti

Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti
Sekiz yıl sonra geri dönen dizinin tanıtım fotoğrafı tartışma yarattı

Sekiz yıl sonra geri dönüyor! Tanıtım fotoğrafı tartışma yarattı
Müsavat Dervişoğlu'ndan sürpriz Selahattin Demirtaş çıkışı

Müsavat Dervişoğlu'ndan sürpriz Demirtaş çıkışı
Gülben Ergen ABD'de bornozuyla hamburgerciye gitti

Ünlü şarkıcı acıkınca bornozuyla hamburgerciye koştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.