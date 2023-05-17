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Kırşehir milletvekilleri kimler? 28. Dönem Kırşehir AK Parti ve CHP milletvekil listesi! Kırşehir milletvekili seçim sonuçları!

Kırşehir milletvekilleri kimler? 28. Dönem Kırşehir AK Parti ve CHP milletvekil listesi! Kırşehir milletvekili seçim sonuçları!

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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Kırşehir milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kırşehir milletvekilleri kimler? Kırşehir seçim sonuçları nedir? İşte detaylar...

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KIRŞEHİR MİLLETVEKİL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Kırşehir milletvekil listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Kırşehir milletvekilleri kim? AK Parti ve CHP Kırşehir milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...

KIRŞEHİR MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti Milletvekilleri:

Necmettin Erkan

CHP Milletvekilleri:

Metin İlhan

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Seçim 2023 Gündem Haberler

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