Kırşehir milletvekilleri kimler? 28. Dönem Kırşehir AK Parti ve CHP milletvekil listesi! Kırşehir milletvekili seçim sonuçları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anket şirketlerine sitem: Hepsi iflas etti, sahte bir pazar kurdular

KIRŞEHİR MİLLETVEKİL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Kırşehir milletvekil listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Kırşehir milletvekilleri kim? AK Parti ve CHP Kırşehir milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...

KIRŞEHİR MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti Milletvekilleri:

Necmettin Erkan

CHP Milletvekilleri:

Metin İlhan