Kirpi yemek helal mi? Kirpi eti yenir mi, neye iyi gelir?

Kirpi yemek helal mi? Kara hayvanlarından eti yenilip yenilmeyenler birbirleri ile çok sık karıştırılır. Dağda, bayırda kirpi bulan vatandaşlar Kirpi eti yenir mi merak ediyor. Peki, Kirpi yemek helal mi, caiz mi, haram mı? Kirpi etinin egzama hastalığına iyi geldiği rivayet edilir. İşte kirpi eti yenir mi, neye iyi gelir, hangi hastalığa iyi gelir yanıtı haberimizde...

KİRPİ ETİ YEMEK HELAL Mİ?

Etlerinin yenmesinin helâl olduğu hususunda görüş birliği bulunan hayvanlar şunlardır:

a) Sığır, manda, koyun, keçi, deve, tavşan, tavuk, kaz, ördek, hindi türünden evcil hayvanlar,

b) Geyik, ceylan, dağ keçisi, yabanî sığır ve zebra gibi yabani hayvanlar,

c) Güvercin, serçe, bıldırcın, sığırcık, balıkçıl gibi kuşlar. Bu hayvanların etlerinin helâl olduğunda fakihler görüş birliğindedir. Bu sayılanların bir kısmının helâlliği Kur'ân'da tasrih edilmiş, diğerleri de Kur'ân'ın "yiyiniz" dediği iyi ve temiz şeyler (el-Mâide, 5/1; el-Hac, 22/28, 30) (mübah) kapsamında görülmüştür.

Etlerinin yenmesinin haram olduğunda görüş birliği bulunan hayvanlar ise şunlardır:

a) Domuzun haram olduğu, Kur'ân'ın açık hükmüyle sabittir (el-Mâide, 5/3). Kur'ân'da ismi anılarak yasaklanan tek hayvan domuzdur. Kur'ân'da sadece domuzun etinin haramlığından söz edilse de İslâm âlimleri, En'âm sûresinin 145. âyetinde geçen "rics" ifadesi ile A'râf sûresi 157. âyetindeki "... onlara pis ve murdar olan şeyleri haram kılar." ifadelerini birlikte değerlendirmişler ve domuzun her şeyinin haram olduğunu belirtmişlerdir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 6/133).

b) Allah'tan başkası adına kesilen hayvanların etlerinin haram olduğu da yine Kur'ân'ın hükmüne dayanır: "(Kesim sırasında) üzerine Allah'ın adı anılmayan hayvanların etlerini yemeyin." (el-En'âm, 6/121). Bu ilke, İslâm'ın tevhid akidesine verdiği önemin ve şirke karşı aldığı kesin tavrın bir göstergesidir.

c) Dinî usullere uygun olarak kesilmemiş veya kendiliğinden ölmüş olan hayvanın etinin haram olduğu da yine Kur'ân'ın açık hükmüne dayanır: "Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı." (el-Bakara, 2/173); "Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan; (henüz canı çıkmamış iken) kestikleriniz hariç olmak üzere boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile (tazim amacı ile) dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar size haram kılındı." (el-Mâide, 5/3).

Yukarıda zikri geçenler dışında kurt, aslan, kaplan gibi köpek dişleriyle; doğan, şahin, kartal gibi pençesiyle avlanan hayvanlar ile sinek, örümcek, akrep gibi haşeratın yenilmesi İslâm âlimlerinin çoğunluğuna göre caiz görülmemiştir.

Kirpi eti yemek bazı mezheplere göre helal bazılarına göre ise haram kılınmıştır.

KİRPİ ETİ YEMEK NEYE İYİ GELİR?

Kirpi eti yemenin egzama, cüzzam, verem, sedef gibi hastalıklara iyi geldiği rivayet edilir. Ancak bu rivayetler çok çok eskiye dayanır. Kirpi eti yemenin hastalıklara iyi geldiği rivayetleri hurafedir ve bilimsel bir kanıt niteliği taşımamaktadır.