FOX TV'nin sevilen dizisi Kirli Sepeti Pazar günü 11. BÖLÜMÜYLE ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Kirli Sepeti yeni bölüm (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Araştırması yapıyor.

Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

Kirli Sepeti Her Pazar FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Kirli Sepeti 11. BÖLÜM 2. Fragmanı yayınlandı! Peki, Kirli Sepetiyeni bölüm (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepetiyeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte detaylar…

KİRLİ SEPETİ YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) NE ZAMAN, FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Kirli Sepeti her Pazar FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Kirli Sepeti bu akşam (10 Aralık) saat 20.00'de FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Kirli Sepetikanalını ziyaret edebilirsiniz.

KİRLİ SEPETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI?

FOX TV'nin sevilen dizisi "Kirli Sepeti" her Pazar akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. "Kirli Sepeti " bu akşam, 10 Aralık saat 20.00'de FOX TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

KİRLİ SEPETİ OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncular: Ayça Bingöl, Devrim Yakut, Serkay Tütüncü, Ceren Moray, Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel, Bestemsu Özdemir, Cansu Tosun, Serhat Kılıç, Deniz Sarıkaş.

KİRLİ SEPETİ KONUSU NE?

İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını konu edinen dizide; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçuruma da tanıklık ediyoruz. Aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesini izleyeceğiz Kirli Sepeti'nde...