Kirli Sepeti bu akşam var mı, yok mu? 7 Nisan Kirli Sepeti yeni bölümü yayınlanacak mı? Kirli Sepeti neden yok?

Kirli Sepeti bu akşam var mı, yok mu? 7 Nisan Kirli Sepeti yeni bölümü yayınlanacak mı? Kirli Sepeti neden yok? sorularına yanıt aranıyor. NOW TV'de her Pazar akşamı yayınlanan Kirli Sepeti dizisinin takipçileri, bu akşam yeni bölümün ekrana gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki, Kirli Sepeti bu akşam var mı, yok mu? 7 Nisan Kirli Sepeti yeni bölümü yayınlanacak mı? Kirli Sepeti neden yok?

KİRLİ SEPETİ BU AKŞAM VAR MI?

Now TV kanalında Kirli Sepeti'nin 26. yeni bölümüne dair herhangi bir gösterim bilgisi bulunmuyor. Ancak dizinin fragmanları yayınlanmış durumda. İzleyiciler, 14 Nisan Pazar akşamı yeni bölümün yayınlanacağı tarihi bekliyor.

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