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Kırgızistan'da ne oldu? Kırgızistan'da darbe girişimi mi oldu?

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Kırgızistan'da darbe girişimi olduğuna dair iddialar ortaya çıktı. Ülkenin siyasi durumu belirsizliğini koruyor. 7 milyona yakın nüfusuyla Orta Asya'nın jeopolitik olarak en önemli konumunda yer alan ülkelerden biri olan Kırgızistan'da bir grup, darbe girişiminde bulundu. Bastırılan olaylarda 4 kişi gözaltına alındı.

Kırgızistan'da ne olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bir grubun darbe girişiminde bulunduğu ve batırılan olayda 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Peki, Kırgızistan'da ne oldu? Kırgızistan'da darbe girişimi mi oldu?

KIRGIZİSTAN'DA NE OLDU?

FETÖ'cülerin en iyi organize olduğu ülkelerden biri olan Kırgızistan'da bir darbe girişimi oldu. Ülkenin istihbarat kurumları, darbeci grubun iktidarı zorla ele geçirme planını bertaraf etmeyi başardı. Yapılan açıklamada darbe girişimine kalkışan grubun, "Dini ideolojiyi fanatik bir şekilde savunan kişilerden oluştuğu" vurgulandı.

Kırgızistan'da ne oldu? Kırgızistan'da darbe girişimi mi oldu?

DARBE GİRİŞİMİNDE KAÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI?

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, iktidarı devirme planı yaptığı belirlenen "kriminal" bir grubun üyelerinin yakalandığını duyurdu.

Kırgızistan'da ne oldu? Kırgızistan'da darbe girişimi mi oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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