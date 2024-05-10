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Mahkemeden emsal olacak karar! Kiracıya 55 günde tahliye

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Bir ev sahibinin, kiracısına açtığı tahliye davası 55 gün sonra görülen ilk duruşmada sonuçlandı. Benzerleri 2 yıl süren davada mahkeme, yıllık kira bedelinin belirlenen yasal sınırı olan 28 bin 250 TL'nin altında olması ve ev sahibinin ihtiyacı olması nedeniyle kiracı hakkında tahliye kararı verdi.

Ankara 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde ev sahibi F.N.'nin 1 Mart'ta kiracısı U.T.'ye açtığı tahliye davası, 55 gün sonra görülen ilk duruşmada sonuçlandı. Mahkeme, kiracının 1800 lira verdiği kira ücretinin, yıllık kira bedelinin belirlenen yasal sınırı olan 28 bin 250 TL'nin altında olması ve ev sahibinin ihtiyacı olması nedeniyle kiracı hakkında tahliye kararı verdi.

EV SAHİBİ KENDİSİ OTURMAK İSTEDİ, KİRACI ÇIKMADI

Ev sahibi F.N., Çankaya ilçesi, Dikmen Mahallesi'ndeki evinde 9 yıldır kirada oturan U.T.'den, kendisi oturacağı gerekçesiyle evi boşaltmasını istedi. 1800 TL'ye oturan U.T., evden çıkmayacağını belirtti. Ev sahibi, bunun üzerine tahliye davası açtı. Ankara 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 1 Mart'ta açılan dava, 55 gün sonra 25 Nisan'da görülen ilk duruşmada sonuçlandı.

Mahkemeden emsal olacak karar! Kiracıya 55 günde tahliye

Mahkeme, kiracının ödediği aylık 1800 lira kira bedelinin, TÜİK verileri uyarınca sulh hukuk mahkemelerinde görülen tahliye davaları için 2024 yılında 28 bin 250 TL olarak belirlenen istinaf sınırının altında olması ve ev sahibinin ihtiyacı olması nedeniyle tahliye kararı verdi. Karar, üst mahkemeye de kapalı olarak kesinleşti.

NORMAL ŞARTLARDA 2 YIL SÜRÜYOR

Ev sahibinin avukatı Senem Yılmazel, tahliye davalarının normal şartlarda yaklaşık 2 yıl sürdüğünü belirterek, "Bu bir ihtiyaç nedeniyle tahliye davasıydı. Öncelikle bu davalarda ihtiyacın gerçek ve samimi olması şarttır. Biz dava dilekçemizle bütün güçlü delillerimizi sunmuştuk. Ön inceleme duruşmasında tanığımızı da hazır ettik. Burada ihtiyacın gerçek olduğunu, samimi olduğunu tanık da ifade etti. Ve ilk celsede tahliyeye karar verildi. Ve bu karar kesin; üst mahkeme yolu da kapalı. Böylece ilk celsede tahliye kararı çıkmış oldu" dedi.

Mahkemeden emsal olacak karar! Kiracıya 55 günde tahliye

"EMSAL OLACAK BİR KARAR"

Kanunda istinaf sınırı olduğuna dikkat çeken Avukat Senem Yılmazel, "Bu her yıl değişir. 2024 yılı için 28 bin 250 TL'dir. Bu kira bedeli 1800 liraydı. Yıllık kira bedeli, 28 bin 250 liranın altında kaldığı için karar kesin bir karar. Üst mahkeme yolu kapalı. Yani ilk celsede tahliyeye karar verilmiş oldu. Normalde dava sürecinde önce dilekçe aşaması olur; dava açılır, davaya cevap verilir. Sonra ön inceleme günü verilir. Ön inceleme gününde tahkikata geçilmesi için belli araştırmalar yapılır, tanıklar için gün verilir. Ve yargılama oldukça uzun süre, en az 2 yıla yakın sürebilir. Bizim davamız 2 ay dolmadan bitti. Kira bedeli düşükse, ihtiyaç da gerçek ve samimiyse tahliye davalarına emsal olacak bir karar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emlak

kiracı Hukuk 3.Sayfa Emlak Haberler

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Yorumlar (3)

Murat:

Kiracılar artık iyice tozuttu evin sahibi sandılar kendilerini kanunda onlardan yana hep şimardılar iyice,1 tane evin olacak oturcaksın kira alma işi pis iş gerçekten adam 1800 tl kiraya oturmuş utanmadan birde.

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Haşmet Ejder:

siz de kirada evimiz vardiye kiracının sahibi zannediyorsunuz kendinizi, insanda biraz Allah korkusu olur 20-25 milyar 30 milyar ev kirası nedir

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Nihat Öztürk:

Ankarada dayın varsa 55 günde bu iş biter o kadar

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