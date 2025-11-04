Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Kına gecesine alkollü bir şekilde katılan damat, gelinine zor anlar yaşattı. O anları "Kına gecemde 627367272 promilli damatla yaşadığım sabır sınanması" notuyla sosyal medyada paylaşan gelinin videosu kısa sürede viral oldu.

"BU EVLİLİK YÜRÜMEZ" YORUMLARI YAPILDI

Görüntülerde, damadın ayakta durmakta zorlandığı ve gelinin durum karşısında zor anlar yaşadığı görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan video, kullanıcılar arasında tartışma yarattı. Paylaşımın altına "Bu evlilik yürümez", "Kına gecesinden sinyali vermiş", "Gelin sabır taşı gibi durmuş" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı.