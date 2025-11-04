Haberler

Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor

Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor
Kına gecesine alkollü katılan damadın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Gelinin, "Kına gecemde 627367272 promilli damatla yaşadığım sabır sınanması" notuyla paylaştığı video kısa sürede viral olurken, kullanıcılar "Bu evlilik yürümez" yorumlarında bulundu.

"BU EVLİLİK YÜRÜMEZ" YORUMLARI YAPILDI

Görüntülerde, damadın ayakta durmakta zorlandığı ve gelinin durum karşısında zor anlar yaşadığı görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan video, kullanıcılar arasında tartışma yarattı. Paylaşımın altına "Bu evlilik yürümez", "Kına gecesinden sinyali vermiş", "Gelin sabır taşı gibi durmuş" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı.

