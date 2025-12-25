Haberler

Kına gecesindeki görüntü olay oldu: Herkes yaş farkına takılıyor

Güncelleme:
Kına gecesinde "testi kırma" oyunu sırasında kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem olurken, videonun ardından gelin ve damat arasındaki yaş farkı kullanıcılar arasında tartışma konusu oldu.

O ANLAR GÜNDEM OLDU

Bir kına eğlencesinde gerçekleştirilen "testi kırma" oyunu sırasında çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Eğlenceli anların yer aldığı video, platformlarda en çok konuşulan içerikler arasına girdi.

YAŞ FARKI TARTIŞMASI BAŞLADI

Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları gelin ve damat arasındaki yaş farkına dikkat çekti. Videoya gelen yorumlarda bazı kullanıcılar yaş farkını eleştirirken, bazıları ise yaş farkının önemli olmadığını savundu.

"ÖNEMLİ OLAN UYUM" YORUMLARI

Görüntülerle ilgili yapılan değerlendirmelerde, "asıl önemli olanın anlaşmak ve uyum" olduğunu belirten yorumlar da dikkat çekti. Paylaşımın sosyal medyada tartışma yaratmasının ardından video gündemdeki yerini korudu.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Amcam tek atacak gibi bile durmuyor güven vermiyor :)

