Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi ne zaman yayınlanacak ve nerede yayınlanacağı merak ediliyor. Serenay Sarıkaya'nın uzun süredir merakla beklenen dizisi "Kimler Geldi Kimler Geçti", konusu ve oyuncularıyla gündemde yerini aldı. İlk fragmanın yayınlanmasıyla birlikte dizi için beklenen yayın tarihi de netleşti. Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi ne zaman yayınlanacak, konusu nedir? Oyuncu kadrosu kimler? Detaylar haberimizdedir…

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netflix, "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinin yayın tarihini, yeni bir fragman ve yapımın ilk kareleriyle duyurdu. Kadrosuyla izleyiciyi günümüz ilişkilerine, arkadaşlığa, aşka ve modern zamanın sancılarına heyecanlı bir yolculuğa çıkaran dizi, 9 Mayıs'ta yalnızca Netflix platformunda yayınlanacak.

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Genç bir avukat, acı verici bir ayrılığın ardından modern ilişkilerin karmaşık dünyasına adım atarken en yakın dostları ona destek olur.

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU