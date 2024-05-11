Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon olacak mı? Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 2. sezonu var mı, ne zaman yayınlanacak?

Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon olacak mı? Sorusu, dizinin izleyicileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, ve Boran Kuzum'un oynadığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisi Netflix'te yayınlandı. Peki, Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon olacak mı? Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 2. sezonu var mı, ne zaman yayınlanacak?

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ 2. SEZON OLACAK MI?

Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezona dair henüz resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi. Bu nedenle Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezonun olup, olmayacağı bilinmemektedir. Yapılacak olan duyurular dahilinde haberimiz güncellenecektir.

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ 2. SEZON OYUNCU KADROSU

Serenay Sarıkaya - Leyla Taylan

Metin Akdülger - Ömer

Boran Kuzum - Feyyaz

Zeynep Tuğçe Bayat - Beliz

Bade İşçil - Tuba

Hakan Kurtaş - Cem

Ahmet Rıfat Sungar - Sarp

Gülcan Arslan - Defne

Sümeyra Koç - Nil