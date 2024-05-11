Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon olacak mı? Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 2. sezonu var mı, ne zaman yayınlanacak?
Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger ve Boran Kuzum'un başrolde olduğu Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 2. sezonu birçok kişi tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta. Peki, Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon olacak mı? Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 2. sezonu var mı, ne zaman yayınlanacak?
Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon olacak mı? Sorusu, dizinin izleyicileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, ve Boran Kuzum'un oynadığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisi Netflix'te yayınlandı. Peki, Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon olacak mı? Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 2. sezonu var mı, ne zaman yayınlanacak?
KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ 2. SEZON OLACAK MI?
Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezona dair henüz resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi. Bu nedenle Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezonun olup, olmayacağı bilinmemektedir. Yapılacak olan duyurular dahilinde haberimiz güncellenecektir.
KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ 2. SEZON OYUNCU KADROSU
Serenay Sarıkaya - Leyla Taylan
Metin Akdülger - Ömer
Boran Kuzum - Feyyaz
Zeynep Tuğçe Bayat - Beliz
Bade İşçil - Tuba
Hakan Kurtaş - Cem
Ahmet Rıfat Sungar - Sarp
Gülcan Arslan - Defne
Sümeyra Koç - Nil