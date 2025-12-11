Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, "uyuşturucu kullandırma" ve "cinsel ilişki karşılığı menfaat sağlama" suçlamalarıyla tutuklandı. Savcılığa göre, Ersoy evinde kadınlara uyuşturucu vererek çoklu cinsel ilişki ortamları oluşturdu. Dört kişi "fikir ve eylem birliği" içinde hareket etti.

"HAYATIMDA HİÇ UYUŞTURUCU KULLANMADIM"

Olayın yankıları sürerken Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Hayatında hiç uyuşturucu kullanmadığını kaydeden Ersoy, grup şeklinde ilişki iddialarının da tamamını reddetti. Köprüde karıştığı bir kazada uyuşturucu etkisinde olmadığını kaydeden Ersoy, bu kazada polis tutanağının da olduğunu ifade etti.

KİM BU E.A.?

Mehmet Akif Ersoy'a E.A. isimli bir kadınla ilgili iddialar da yöneltildi. Ersoy, bir dönem ilişki yaşadığını belirttiği kadınla ilgili soruya "E.A. ile bir dönem flört ettiğimiz bir dönem oldu ancak devam ettiremedik bitirdik. Arkadaşlarım ile E.A. arasında diyaloğa ilişkin iddialar çok çirkindir. Böyle bir şey olmadı" yanıtını verdi.

"GİDİN DEVLET İLE İŞ BİRLİĞİ YAPIN DEDİM"

Ersoy, ifadesinin devamında şu sözleri kullandı: "Seba isimli rezidanstan 2022 yılında taşındım. M.A. Ulus'ta bulunan eve hiç gelmedi. E.A'nın kız kardeşi E.A.'yı tanımam ancak E.A.'dan dolayı bilirim. Kendisini herhangi bir şekilde korumam söz konusu değildir. Hatta ben tam tersi E. ve annesini emniyete gönderdim. Gidin devlet ile iş birliği yapın dedim ve onlar da yaptılar.

"YÖNETİCİ OLDUKTAN SONRA ARKADAŞLARIMI TELEVİZYONA DAHİ ÇIKARMADIM"

B.K., Infomet adlı şirketin sahibidir. Kendisi ile 2017–2018 yıllarında tanıştım. Normal bir arkadaşımdır. M.D.'yi sektörden dolayı tanırım. Herhangi bir ilişkim yoktur. Ben yönetici olduktan sonra U.T. ve diğer arkadaşlarımı televizyona dahi çıkarmadım. Hatta arkadaşlarım bana bundan dolayı sitem etmişti. Bu iddialar da yalandır. S.D. ile 2011 yılında sektörden dolayı tanıştım. 2024 yılında hasmım oldu, sebebi de eşi B.D.'yi işten çıkarmamdır. S.D. ve U.T. ile asla herhangi bir ticaretim olmadı. Aramızda bir para muhabbeti de geçmedi.

"GRUP SEKS İDDİALARI YALAN"

K.B.N.'yi Cumhurbaşkanlığı'nın uçağına ben bindirmedim. Zaten Cumhurbaşkanlığı'nın uçağına binecek gazetecileri İletişim Başkanlığı seçmektedir. K.B.N. ile E.A. tanıştığına dair bilgim yoktur. İhtimal dahi vermiyorum. Köprüde yaptığım kazada uyuşturucu etkisinde değildim. Buna dair polis tutanağı vardır. S.T.'nin çakarlı araçla gezdiği iddiası yalandır. Grup seks iddialarının hepsi yalandır.

"REZAN EPÖZDEMİR İLE TESADÜFEN KARŞILAŞTIK"

M.N ile %5–%10 civarında, resmiyette olmasa da bir ortaklığım vardır. Barcelona'ya A.G.'nin bir arkadaşı da orada olduğu için tatile gittiğimiz doğrudur. Rezan Epözdemir ile orada tesadüfen karşılaşmıştık. Başkonsolos arkadaşım da vardı. G.A. ile beni A.G. tanıştırdı. Bir kere evine gitmişimdir."