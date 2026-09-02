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Kilis'te Silahlı Kavga: 4 Yaralı, 2 Gözaltı

Kilis'te Silahlı Kavga: 4 Yaralı, 2 Gözaltı
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Kilis'in Mücahitler Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda O.Ç., A.Ç., E.B.K. ve H.K. yaralandı. Yaralılar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, polis ekipleri kavgaya karıştıkları belirlenen A.T. ve O.Ç.'yi gözaltına aldı.

Kilis’te iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralanırken, polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, Mücahitler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Silahların kullanıldığı kavgada O.Ç., A.Ç., E.B.K. ve H.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmada, kavgaya karıştıkları belirlenen A.T. ve O.Ç. gözaltına alındı.

Haber: Abdullah Alpdağ

Kaynak: Haber Platformu
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