Kilis'te İl Özel İdaresi soruşturmasında Dal'ın kardeşi ve Küçükoğlu tahliye edildi

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Kilis’te İl Özel İdaresi’ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal’ın kardeşi Mehmet Dal ile Kilis İl Özel İdaresi eski Genel Sekreteri Murat Küçükoğlu’nun tahliye edildiği bildirildi.

Kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmada yaşanan tahliye gelişmesi dikkat çekti.

TAHLİYE KARARININ GEREKÇESİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

Mehmet Dal ve Murat Küçükoğlu’nun tahliye kararının gerekçesine ilişkin henüz doğrulanmış ayrıntılı bilgi bulunmuyor. Soruşturmanın bundan sonraki aşamalarına ilişkin gelişmelerin, yetkili makamların açıklamaları doğrultusunda netleşmesi bekleniyor.

Haber: Abdullah Alpdağ

Kaynak: Haber Platformu