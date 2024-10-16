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Kilis'e havan mermisi kim attı, nereden atıldı? Kilis'e atılan havan mermileri nereye düştü?

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Kilis'teki mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştüğü ifade edilirken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) çok namlulu roketatar, top ve tank atışlarıyla karşılık verdiği aktarıldı. Peki, Kilis'e havan mermisi kim attı, nereden atıldı?

Akşam saatlerinde Suriye tarafından ateşlenen iki havan topu, Kilis'in kırsal bölgesi Oylum höyüğü ve Akıncılar bölgesine düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri anında havan toplarının geldiği bölgeyi ateş altına aldı. Peki, Kilis'e havan mermisi kim attı, nereden atıldı?

KİLİS'E HAVAN MERMİSİNİ KİM ATTI?

Kilis'teki mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştü. Bölgede yangın çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri ÇNRA, top ve tank atışlarıyla karşılık verdi. Bölgede çatışma sürüyor.

Akşam saatlerinde Suriye tarafından ateşlenen 2 havan topu, Kilis'in kırsal bölgesi Oylum höyüğü ve Akıncılar bölgesine düştü.

Ayrıntılar gelecek...

Kilis'e havan mermisi kim attı, nereden atıldı? Kilis'e atılan havan mermileri nereye düştü?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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