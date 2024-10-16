Kilis'e havan mermisi kim attı, nereden atıldı? Kilis'e atılan havan mermileri nereye düştü?

Akşam saatlerinde Suriye tarafından ateşlenen iki havan topu, Kilis'in kırsal bölgesi Oylum höyüğü ve Akıncılar bölgesine düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri anında havan toplarının geldiği bölgeyi ateş altına aldı. Peki, Kilis'e havan mermisi kim attı, nereden atıldı?

KİLİS'E HAVAN MERMİSİNİ KİM ATTI?

Kilis'teki mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştü. Bölgede yangın çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri ÇNRA, top ve tank atışlarıyla karşılık verdi. Bölgede çatışma sürüyor.

Akşam saatlerinde Suriye tarafından ateşlenen 2 havan topu, Kilis'in kırsal bölgesi Oylum höyüğü ve Akıncılar bölgesine düştü.

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