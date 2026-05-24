Kılıçdaroğlu'na eski kurmaylarından çok sert tepki: Acizsiniz, atanmışsınız

Mahkemeden çıkan “mutlak butlan” kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilmesiyle başlayan hareketlilik bugün zirveye ulaştı. Binayı terk etmeme kararı alan ve Özgür Özel ve beraberindekileri partiden çıkarmak için polis müdahale etti. İçeri giren ekiplere, genel merkez bahçesinde bulunan partililer tepki gösterdi. Yaşanan arbede sırasında bahçe ve bina içerisindeki partililere biber gazıyla müdahalede bulunuldu.

KILIÇDAROĞLU’NA YAKIN İSİMLERDEN PEŞ PEŞE TEPKİ

Ortaya çıkan görüntüler geniş yankı uyandırırken, mahkeme kararının uygulanması gerektiğini savunan ve binanın tahliyesini isteyen Kılıçdaroğlu’na bu kez geçmişte en yakın çalışma ekibinde yer alan isimlerden de eleştiriler geldi.

SEYİT TORUN: CHP’YE BUNLARI YAŞATANLARA YAZIKLAR OLSUN

Geçmiş dönemde Kemal Kılıçdaroğlu’nun A takımında bulunan CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, yaşanan sürece sert tepki gösterdi.

Torun açıklamasında, “Acizsiniz, atanmışsınız, Cumhuriyet Halk Partimize bunları yaşatanlara yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

OĞUZ KAAN SALICI: TARİHİ BİR LEKE

Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen bir diğer isim Oğuz Kaan Salıcı da polis müdahalesine tepki gösteren isimler arasında yer aldı.

Salıcı açıklamasında, “CHP Genel Merkezi’ne kolluk gücünün girmesi ölçüsüzlüktür, akıl tutulmasıdır, tarihi bir lekedir, kabul edilemez” değerlendirmesinde bulundu.

Mutlak butlan kararı sonrası başlayan tartışmaların ardından yaşanan son gelişmeler, parti içindeki görüş ayrılıklarını daha görünür hale getirdi. CHP Genel Merkezi’nde yaşanan görüntülerin ardından gözler, parti içinde bundan sonraki süreçte atılacak adımlara çevrildi.