Kıdem Tazminatı Şartları ve 2026 Tavanı

Kıdem tazminatı, yalnızca işten çıkarılan çalışanlara değil, belirli şartları sağlayanlara da ödenebiliyor. Emeklilik yaşını beklemeden kendi isteğiyle işten ayrılan çalışanlar, SGK'dan gerekli yazıyı almaları koşuluyla tazminat alma hakkına sahip olabiliyor.

Bu haktan yararlanabilmek için aynı iş yerinde en az bir yıl çalışmış olmak gerekiyor. Kısa süreli çalışmalarda tazminat hakkı doğmuyor. 2026 yılının ikinci yarısında kıdem tazminatı tavanı 73 bin 729 TL olarak belirlendi. Bu tutarı aşan hesaplamalarda işveren, tavan üzerinden ödeme yapacak. Böylece çalışanlar, belirli bir süre çalıştıktan sonra kendi istekleriyle ayrılarak ekonomik destek sağlayabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi