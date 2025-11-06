Kibriti yere attı, ortalık cehenneme döndü! Dehşet anları kamerada

Brezilya'da bir benzin istasyonundaki restoranda yaşanan olay, faciaya ramak kala atlatıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sigara yakmak için kibrit çaktı. Sigara yaktıktan sonra kibriti yere atan adamın bu dikkatsiz hareketi, saniyeler içinde ortalığın alev almasına neden oldu.

SANİYE SANİYE KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kibritin yere düşmesiyle birlikte zemindeki yanıcı maddelerin bir anda tutuştuğu, alevlerin hızla yayıldığı görülüyor. Panik anlarında müşteriler ve çalışanlar can havliyle dışarı kaçarken, bazı kişilerin yangını söndürmek için yangın tüpüyle müdahale ettiği dikkat çekti.