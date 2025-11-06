Haberler

Kibriti yere attı, ortalık cehenneme döndü! Dehşet anları kamerada

Kibriti yere attı, ortalık cehenneme döndü! Dehşet anları kamerada
Güncelleme:
Brezilya'da bir benzin istasyonundaki restoranda sigara yakmak için kibrit çakan adam, kibriti yere atınca ortalık bir anda alev aldı. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

  • Brezilya'da bir benzin istasyonundaki restoranda, kibritin yere atılması sonucu yangın çıktı.
  • Yangın, zemindeki yanıcı maddelerin tutuşmasıyla saniyeler içinde yayıldı.
  • Müşteriler ve çalışanlar dışarı kaçtı, bazı kişiler yangın tüpüyle müdahale etti.

Brezilya'da bir benzin istasyonundaki restoranda yaşanan olay, faciaya ramak kala atlatıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sigara yakmak için kibrit çaktı. Sigara yaktıktan sonra kibriti yere atan adamın bu dikkatsiz hareketi, saniyeler içinde ortalığın alev almasına neden oldu.

SANİYE SANİYE KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kibritin yere düşmesiyle birlikte zemindeki yanıcı maddelerin bir anda tutuştuğu, alevlerin hızla yayıldığı görülüyor. Panik anlarında müşteriler ve çalışanlar can havliyle dışarı kaçarken, bazı kişilerin yangını söndürmek için yangın tüpüyle müdahale ettiği dikkat çekti.

