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Kibar Feyzo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kibar Feyzo filmi ne zaman, nerede çekildi?

Kibar Feyzo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kibar Feyzo filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kibar Feyzo filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kibar Feyzo konusu, özeti ve Kibar Feyzo oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kibar Feyzo filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kibar Feyzo filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kibar Feyzo filmini izleyecek olanların merak ettiği Kibar Feyzo konusu nedir, Kibar Feyzo oyuncuları kimler ve Kibar Feyzo özeti gibi konuları inceliyoruz.

KİBAR FEYZO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, köyde sevdiği kadınla evlenmek isteyen Feyzo'nun başlık parası toplamak isterken yaşadıklarını anlatır. Askerlik hizmetini tamamlayıp köyüne dönen Kibar Feyzo, Hacı Hüsam'ın kızı Gülo ile evlenmek için çabalar. Bilo da Gülo'ya talip olunca işler daha da karmaşık bir hâle gelir. Başlık parasını toplama işi bir yarış haline gelince Feyzo köyden ayrılır ve çalışıp para biriktirmek için İstanbul'a gider. Burada köye göre çok daha farklı bir yaşamın olduğunun farkına varır. Feyzo gözü açık biri olarak köyüne döndüğünde köyün ağası Maho ile sınıfsal bir çatışmaya girecektir ve şehirlerde ağalık düzeninin olmadığını, başlık parasının kalktığını anlatarak ağaya karşı cephe oluşturacaktır.[2]


KİBAR FEYZO FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Kemal Sunal

Müjde Ar

Adile Naşit

Şener Şen

İhsan Yüce

İlyas Salman

Erdal Özyağcılar

Bahri Ateş

Reşit Çıldam


KİBAR FEYZO FİLMİ NE ZMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

1978 Yılında gösterime giren Kibar Feyzo Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Harran mahallesinde çekilmiştir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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