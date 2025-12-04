Haberler

Keserli komşu cinayetinde sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi onandı

Güncelleme:
Kayseri'de Hasibe Soykuk'u keserle öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen İsmail Kocatürk'ün cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onaylandı. Kocatürk, ilk olarak Soykuk'un oğlunu suçlamış, ancak daha sonra cezaevinde dilekçe yazarak cinayeti itiraf etmişti. Mahkeme heyeti, Kocatürk'ün geçmiş suç kayıtları ve duruşmadaki tutumunu göz önünde bulundurarak 'iyi hal' indirimi uygulamadı.

KAYSERİ'de Hasibe Soykuk'u (51), bileziklerini almak için keserle öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan İsmail Kocatürk'ün (46) cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından hukuka uygun bulunarak onandı.

Olay, 13 Kasım 2023'te saat 21.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Güney Mahallesi Yüksel Çavuşoğlu Caddesi'ndeki 2 katlı evde meydana geldi. Seyit Ahmet Soykuk, hayvanlarını otlattıktan sonra eve geldiğinde eşi Hasibe Soykuk'u kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbarla eve jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Hasibe Soykuk'un başına sert bir cisim ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheli olarak kadının eşi Seyit Ahmet Soykuk ile komşuları İsmail Kocatürk'ü gözaltına aldı. Soykuk ifadesi sonrası serbest bırakılırken, İsmail Kocatürk cinayeti kadının oğlu B.B.S.'nin işlediğini öne sürüp, "B.B.S.'nin elinde keser vardı, birbirimizi itekledik. B.B.S., bana 'Kimseye bir şey söyleme, aileni de çocuklarını da öldürürüm' dedi. Korkuyla evime gittim. Kan lekelerini yıkadım" diyerek ifade verdi. Bu ifade sonrası kadının oğulları S.S. ve B.B.S. de gözaltına alındı. Ancak kadının çocuklarının olay günü başka yerde olduğunun belirlenmesi üzerine S.S. ve B.B.S., serbest bırakıldı.

CİNAYETİ CEZAEVİNDE İTİRAF ETTİ

115 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü inceleyen JASAT ekipleri, Kocatürk'ün evinin bulunduğu yerde kan izleri de tespit etti. İncelemede, evde de kan izleri bulundu. İlk ifadesinde, "Söz konusu malzemeleri de boş bir alana götürüp, attım" diyen Kocatürk'ün poşet ile malzeme taşıdığı görüntüler de ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin yaptığı keşifte bölgede keser, kanlı elbise ve ayakkabılar bulundu. 'Hırsızlık' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından 9 kaydı olup, ilk ifadesinde cinayeti işlemediğini ileri süren İsmail Kocatürk, cezaevinde dilekçe yazıp, Hasibe Soykuk'u öldürdüğünü itiraf etti. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi. İddianamede, sanık Kocatürk hakkında 'Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak veya yakalanmamak amacıyla kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 13 Mart'ta görülen karar duruşmasına cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılan tutuklu sanık İsmail Kocatürk, bilezikleri aldığı yönündeki suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "Kesinlikle yalan konuşuyorlar. Altınları alacak olsam hepsini alırdım. Sadece birini almazdım. Bu konuda üzerime atılan 'Yağma' suçunu kabul etmiyorum. Ben cinayeti işlediğimi kabul ediyorum. Bundan dolayı da çok pişmanım. Bana ve eşime hakaret edince kevgirle de bana vurmak isteyince kendimi korumak amacıyla vurdum. Amacım öldürmek değildi" diye konuştu.

CEZADA HİÇBİR İNDİRİM YAPILMADI

Mahkeme heyeti sanık İsmail Kocatürk'ü, 'Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak veya yakalanmamak amacıyla kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme başkanı, sanığın geçmiş sabıkaları ve duruşmadaki tutum ve davranışı ile pişmanlığı gözlemlenmediğinden 'iyi hal' indirimi uygulanmadığını belirtti. Heyet, sanığa ayrıca 'Silahla yağma' suçundan da 10,5 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi.

DOSYA İSTİNAFA TAŞINDI

Sanık İsmail Kocatürk'ün avukatı karara itiraz ederek dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı. 1'inci Ceza Dairesi tarafından yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oy birliği ile alınan kararın Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği de belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
