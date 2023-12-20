Irak'ın önemli şehirlerinden biri olan Kerkük'te gerçekleşen il meclis seçimleri sonuçlandı. 2023 seçimlerinde Kerkük ve Musul'da yapılan oylama, bölgedeki siyasi dinamikleri şekillendirmeye yönelik önemli bir adım attı. Peki, Kerkük seçim sonuçları 2023 ne oldu? Irak, Kerkük, Musul seçim sonuçları ne oldu, kim kazandı? Irak il meclis seçimleri ne oldu? İşte detaylar…

KERKÜK SEÇİM SONUÇLARI 2023: Irak, Kerkük, Musul seçim sonuçları ne oldu, kim kazandı? Irak il meclis seçimleri ne oldu?

Kerkük'te çekişmeli bir yarışın ardından yeni bir dönem başlıyor. Irak il meclisi için yapılan seçimlerde, hangi partilerin öne çıktığı ve hangi adayların kazandığı merak konusu oldu. Peki, Kerkük seçim sonuçları 2023 ne oldu? Irak, Kerkük, Musul seçim sonuçları ne oldu, kim kazandı? Irak il meclis seçimleri ne oldu? İşte detaylar…

KERKÜK SEÇİM SONUÇLARI 2023

Seçim sonuçlarına göre, Kerkük ve Musul'da en çok oy alan partiler ve adaylar belirlendi. Kazananlar, halkın verdiği desteği aldı ve yeni dönemde Irak'ın bu önemli şehirlerinin yönetiminde söz sahibi olacak.

Gayri resmi sonuçlar, komiserlik üyeleri tarafından Bağdat'ta yapılan basın toplantısında duyuruldu. Gayri resmi sonuçlara göre güney kentlerinin büyük bölümünde eski Başbakan Nuri el-Maliki ve Haşdi Şabi siyasi uzantılarının yer aldığı ittifaklar sandıktan birinci çıktı.

Salahaddin vilayetinde eski Vali Ahmet Cuburi'nin lideri olduğu "Ulusal Cumhur İttifakı" birinciliği, "Ulusal İtar İttifakı" ikinciliği, "El-Azim Koalisyonu" ise üçüncülüğü elde etti.

Şiilerin yoğun yaşadığı güney kentlerinden Meysan'da ise, "Nebni İttifakı" ilk sırada, eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin lideri olduğu "Kanun Devleti Koalisyonu" ise ikinci sırada yer aldı.

Diğer bir güney kenti Zikar'da, "Nebni İttifakı" ilk sıraya, "Kanun Devleti" ise ikinci sıraya yerleşti.

IRAK, KERKÜK, MUSUL SEÇİM SONUÇLARI NE OLDU, KİM KAZANDI?

Musenna'daki vilayet meclisinde ise sandıktan "Kanun Devleti" birinci çıktı. Irak'ın güneyindeki Basra'da, ilk sıraya mevcut Vali Esad İdani'nin seçim listesi yerleşirken, "Nebni İttifakı" ikinci, "Kanun Devleti Koalisyonu" üçüncü sırada yer aldı. Vasıt vilayetinde, Vali Muhammed Meyyahi'nin "Vasıt Daha Güzel" isimli listesi ilk sıraya yerleşti. Kadisiye vilayetinde, sandıktan en çok oyu "Nebni İttifakı" alırken, "Kanun Devleti Koalosyonu" ikinci sırada kaldı.

Orta Fırat şehirlerinden Kerbela'da "İbda Kerbela" isimli liste ilk sırada yer alırken, "Kanun Devleti Koalisyonu" ikinciliği, "Nebni İttifakı" üçüncülüğü elde etti. Necef ve Babil kentlerinde "Nebni İttifakı" ilk sırada, "Kanun Devleti Koalisyonu" ikinci sırada yer aldı. Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetinde ise Şii Bedir Hareketi'ne bağlı mevcut Vali Musenna Tamimi'nin seçim listesi birinciliği, eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi liderliğindeki "Takaddüm Partisi" ikinciliği elde etti.

IRAK İL MECLİS SEÇİMLERİ NE OLDU?

Irak il meclis seçim sonuçları, bölgedeki siyasi dinamikleri, güç dengelerini ve halkın

tercihlerini yansıtması açısından büyük önem taşıyor. Seçim sonuçlarına göre oluşacak yeni meclis, Irak'ın yönetimine etki edecek ve bölgedeki politik atmosferi belirleyecek.